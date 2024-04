Nella Riserva Bianca torna il Gigantissimo

Pista Pancani – Pian del Leone

DOMENICA 7 APRILE 2024

La storica competizione amatoriale (non competitiva) che la Riserva Bianca ha per la prima volta organizzato nel 1978 ritorna sulle piste del comprensorio il 7 aprile 2024. È il Gigantissimo, lo slalom gigante lungo più di 2 km che si corre sulla pista del Pancani – Pian del Leone con un dislivello di 510 metri e attrezzato con più di 60 porte.

L’evento tanto amato nel territorio è un modo per ringraziare tutta la clientela che ha frequentato la Riserva Bianca nel corso della stagione invernale ed incontrarla per una giornata di convivialità e divertimento all’insegna dello sport.

Grazie alla collaborazione di Sport e Salute, che supporta l’evento con il suo patrocinio, durante l’evento Capanna Niculin ospiterà diverse attività di contorno come il dj set, l’animazione per i bambini e lo ski test 2024/2025 di Bottero Ski.

Maggiori informazioni sul sito www.riservabianca.it

Vuoi iscriverti? Ecco come puoi fare

Le iscrizioni al GIGANTISSIMO del 07.04.2024 si possono effettuare online o telefonicamente presso Bottero ski al numero 017192274 interno 6 entro venerdì 5 aprile.

Per iscrizioni cumulative inviare un file excel alla mail martina@botteroski.com entro giovedì 4 aprile 2024.

Il ritiro dei pettorali è previsto presso il negozio di Bottero ski in via Genova 40 Limone P.te sabato 6 dalle ore 13.00 in avanti.

Il costo dell’iscrizione è di Euro 15,00 per chi è in possesso dello stagionale e di Euro 25,00 comprensivo del giornaliero per tutti gli altri.

LINK DIRETTO ALL’ISCRIZIONE https://bit.ly/4cvn43d

Dettagli tecnici del tracciato del Gigantissimo

La partenza è in cima alla seggiovia L8 Pancani (2050 m s.l.m.), il tracciato si sviluppa nella prima parte sulla pista 21 alta (Pancani) per poi portarsi sulla pista 22 (Pancani agonistica), transita davanti Capanni Niculin (1860 m s.l.m.) per poi entrare nella pista 21 bassa (Pian del Leone) ed arriva alla stazione di partenza dell’impianto L8 Pancani dove sarà posizionato il traguardo (a circa 1540 m s.l.m.).

Le Categorie in gara

Special (over 60) (donne e uomini)

Under 60 - under 50 - under 40 - under 30 (donne e uomini)

Giovani (donne) - Giovani (uomini)

Allievi (femmine) - Allievi (maschi)

Ragazzi (femmine) - Ragazzi (maschi)

Cuccioli (femmine) - Cuccioli (maschi)

Il Programma del Gigantissimo

Domenica, 07.04.2024

ore 8:00 Apertura Impianti Seggiovia Cabanaira e Telecabina Bottero

ore 8:30 - 9:15 Ricognizione Pista Pancani

ore 9:30 Inizio gara Pista Pancani

ore 10.30 – 16.30 intrattenimento a Capanna Niculin

ore 14.00 premiazione del Gigantissimo a Capanna Niculin

LEGGI IL REGOLAMENTO DI GARA

https://www.dropbox.com/scl/fo/qyb51ofzabhsf7bsaofph/h?dl=0&preview=GIGANTISSIMO.pdf&rlkey=7bbdktenqq0p6qnqr7dm3oivc