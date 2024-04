Savona, la Casa madre delle Figlie della misericordia apre al pubblico

L'8 settembre 1854 monsignor Alessandro Riccardi benedisse la chiesa della Casa Madre delle Figlie di Nostra Signora di Misericordia, in via santa Maria Giuseppa Rossello 2. Come già il suo predecessore Agostino De Mari, l'allora vescovo riteneva prioritario nella propria azione pastorale la devozione e il culto a Nostra Signora di Misericordia.

Annualmente in occasione della ricorrenza della seconda apparizione della Vergine Maria ad Antonio Botta, l'8 aprile 1536, le suore celebrano un triduo per ravvivare la tradizione che vede in questo luogo il secondo santuario della Mater Misericordiae. La tradizione risale al tempo della madre Giuseppa Rossello, la quale voleva che la festa si celebrasse con solennità a beneficio delle religiose e dei savonesi che non avendo facilità di recarsi al santuario potevano così onorare la Madonna di Misericordia.