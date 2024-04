Strumenti e tecnologie della quarta rivoluzione industriale: al Campus di Savona l'incontro coi Giovani per la Scienza

L’associazione “Giovani per la Scienza”, con il patrocinio del Comune di Savona, ospita al Campus Universitario di Savona, venerdì 12 aprile alle 16:00, nell’aula 218 di palazzina Marchi, con la possibilità di seguire la conferenza anche tramite la piattaforma Zoom contattando la e-mail eventi@giovaniperlascienza.it, il dottor Fabio Verbosio per una nuova conferenza sull’Internet of Things (IoT).

Parole come cloud, Internet of Things (IoT) e cybersecurity sono entrate nell’uso comune di tutti ormai, ma probabilmente pochi sanno a cosa si riferiscano veramente e quali siano le reali caratteristiche di questi strumenti, tecnologie e risorse.

La presenza di sensori, lampadine e dispositivi intelligenti nelle case di ognuno rendono estremamente attuali questi temi, soprattutto per via della facilità con cui diversi servizi, dalle e-mail alle operazioni bancarie, dallo streaming di video ai videogiochi, dalla videosorveglianza alle prenotazioni degli esami ospedalieri, possono essere fruiti online sfruttando risorse in cloud.

Il rapporto CLUSIT, Associazione italiana per la sicurezza informatica, evidenzia come nel primo semestre 2023 gli attacchi informatici siano aumentati dell’86% rispetto al primo semestre 2018, mentre gli attacchi andati a segno siano aumentati del 40% rispetto al primo semestre 2022. In questo scenario, per far sì che questi strumenti siano utilizzati consapevolmente, è necessario conoscere la loro natura, come sono stati ideati e come sono realizzati, prendendo in considerazione diversi aspetti, primo per importanza quello della cybersecurity. La sicurezza informatica è infatti il principale strumento a disposizione di tutte le persone per potersi proteggere dai rischi legati a malware di diverso tipo ma anche ad attacchi informatici che portano alla sottrazione di dati e denaro.

Durante questo incontro si cercherà dunque di analizzare le tecnologie cloud e l’IoT, cercando di comprenderne punti di forza e punti deboli ed entrare nel mondo dell’industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale, per capire come questi strumenti e tecnologie che sembrano a volte essere componente banale della nostra vita in realtà giocano un ruolo rivoluzionario per le industrie di ogni sorta, la costruzione e la protezione delle infrastrutture strategiche e la creazione di valore per il sistema produttivo.