Elezioni comunali, a Murialdo l'ipotesi di tre liste

In un clima di grande incertezza e tensione, il comune di Murialdo si trova immerso in una situazione di stallo politico dopo la mancata approvazione del bilancio di previsione.

La doppia fumata nera ha gettato il municipio in una sorta di limbo, mentre il sindaco Giacomo Pronzalino, dopo essere stato ricevuto dal prefetto di Savona, ha mantenuto un impenetrabile silenzio, rifiutando di rilasciare dichiarazioni alla stampa, nonostante i ripetuti tentativi di contatto.

In questo contesto, le prime manovre per le elezioni comunali, previste per il prossimo giugno, stanno prendendo forma. L'ipotesi del commissariamento con il rinvio delle elezioni all'anno successivo non sembra essere infatti sul tavolo. Stando a quanto trapelato, il Prefetto di Savona dovrebbe convocare a breve i consiglieri comunali.

Intanto, secondo le voci di corridoio provenienti dal paese, si starebbero delineando tre possibili liste elettorali. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza figurano quelli di Michele Franco e Giancarlo De Castelli, oltre al sindaco uscente, Giacomo Pronzalino, che però, stando ai ben informati, starebbe facendo fatica a mettere insieme una squadra solida per la campagna elettorale.

Nella contesa potrebbe inserirsi anche l'ex primo cittadino Ezio Salvetto, che potrebbe candidarsi come consigliere nella lista di Michele Franco, aggiungendo ulteriore complessità al panorama politico locale.