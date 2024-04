Nella città del Muretto una nuova squadra di calcio? Primi contatti con il Comune per l'Asd Alassio 2024

E' arrivata stamane sulle scrivanie dell'amministrazione comunale di Alassio una mail con la richiesta di utilizzo degli impianti sportivi comunali, in vista della prossima stagione sportiva, firmata Alassio 2024.

Un primo approccio, in cui si sottolinea l'intenzione di completare l'iter costitutivo del club nelle prossime settimane per farsi trovare pronti in ottica 2024-2025.

Prima squadra, vivaio, brand reputation e utilizzo del vettore turistico i punti cardine illustrati sinteticamente come prima presa di contatto, in vista di possibili approfondimenti da illustrare da qui a maggio.

Il punto focale però resta l'utilizzo dello stadio "Ferrando", tassello fondamentale per procedere con l'iscrizione ai campionati dilettantistici.

I tempi illustrati non sono quindi particolarmente lunghi: non resta che aspettare per capire se la Città del Muretto avrà nuovamente due squadre in salsa giallonera.