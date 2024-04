Altra truffa del pellet smascherata nel savonese: due calabresi denunciati dai carabinieri di Cengio

Ancora una truffa messa a segno attraverso i canali online con al centro la vendita di pellet dopo quella sgominata la scorsa settimana dalle Fiamme Gialle di Albenga. E ancora una volta, le Forze dell'Ordine individuano i responsabili.

Il merito del risultato soddisfacente dell'operazione stavolta spetta ai militari della stazione di Cengio, che dal mese di luglio 2023 ad oggi sono riusciti a scoprire e denunciare all'Autorità Giudiziaria locale ben quindici truffe telematiche, ossia l’85% di quelle denunciate sul territorio di competenza.

L'operazione portata a termine lo scorso 15 marzo ha consentito ai carabinieri valligiani di deferire in stato di libertà due soggetti crotonesi che avevano realizzato e messo in rete un apposito sito internet nel quale pubblicizzavano una tanto falsa quanto allettante vendita di pellet; nel raggiro era caduto un cittadino di Cengio, il quale aveva versato quasi mille e cinquecento euro per materiale poi mai consegnato.

Parallelamente proseguono intanto gli incontri di sensibilizzazione con la popolazione organizzati dai Comandanti delle stazioni Carabinieri dislocati nei numerosi comuni della provincia, con lo scopo non solo di conservare e rinsaldare il rapporto fiduciario tra la cittadinanza e le istituzioni, ma anche e soprattutto di fornire gli indispensabili strumenti informativi e le preziose nozioni utili per difendersi dalle insidie della quotidianità.