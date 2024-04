Finale 2024, Gravano (Lista Berlangeri Sindaco): “La sicurezza è una priorità. Ecco le nostre proposte”

“Il tema della sicurezza e dell’ordine pubblico è molto sentito dai finalesi, che lo vivono con giustificata preoccupazione e si chiedono se in questi anni siano state adottate tutte le misure possibili al fine di prevenire ed evitare incidenti e situazioni di pericolo. Una delle priorità per la nostra amministrazione sarà assicurare, con la sinergia tra le istituzioni, una maggior vigilanza, campagne di sensibilizzazione e un dialogo costante, aperto e costruttivo con la città: l’obiettivo è creare un ambiente cittadino sicuro e tranquillo, riprendendo il controllo del territorio per eliminare e prevenire fenomeni quali la microcriminalità, la contraffazione, l’abusivismo, lo spaccio delle sostanze stupefacenti, ecc”. Così in una nota Claudio Gravano della Lista Berlangieri Sindaco.

“Tra le iniziative che metteremo in campo – prosegue - anche quella di un coordinamento con gli operatori del settore e con i cittadini dei singoli rioni per regolamentare la cosiddetta movida, trovando le opportune soluzioni per garantire da un lato le attività dei nostri locali e un giusto divertimento, dall’altro tutelare i bisogni di sicurezza e ordine pubblico. E’ necessario superare le ordinanze e i provvedimenti puramente restrittivi e avviare un percorso nuovo di dialogo e confronto, all’insegna del buon senso e dell’equilibrio necessario nel governare un tema spesso controverso e delicato”.

La proposta di Claudio Gravano:

Più Sinergia tra le istituzioni preposte a garantire la sicurezza, interagendo costantemente con le forze dell’ordine per pianificare azioni comuni.

Più Presenza sul territorio della Polizia Municipale, anche assicurando la presenza del vigile di quartiere, fondamentale per svolgere un’importante funzione preventiva.

Più Controllo nelle zone maggiormente a rischio, anche potenziando il sistema di video sorveglianza.

Più Partecipazione attraverso la creazione dello “Sportello della Sicurezza” per dare la possibilità ai cittadini di evidenziare i problemi presenti in città e formulare proposte.

“In questo e in altri modi, che individueremo insieme, potremo creare una comunità più coesa e protetta, contribuendo al benessere collettivo. La lista Berlangieri Sindaco è pronta a lavorare con determinazione e passione per realizzare questi e altri obiettivi e conta sull'appoggio e la partecipazione attiva di tutti i cittadini per costruire insieme un futuro più sicuro e sereno per Finale Ligure. Cambiare si deve - conclude Gravano -, insieme diventa possibile!”.