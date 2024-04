Liste d'attesa, alla Cgil il modulo per chiedere che la prestazione sia garantita nei tempi richiesti

Mentre 14 scienziati, compreso il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, lanciano un appello al Governo a tutela della Sanità pubblica, ormai al collasso, per chiedere una politica sanitaria e investimenti che permettano di avere un adeguato servizio per tutti, la Cgil si prepara a lanciare, dalla settimana prossima nei 20 punti della provincia, l'assistenza per il mancato rispetto delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie come visite od esami specialistici.

Un servizio sempre critico che, nonostante gli sforzi delle Asl nel recuperare sulle liste d'attesa e alle prese con le carenze di personale, vede chi ne ha la possibilità rivolgersi sempre più spesso all'intramoenia o al privato con dispendio di risorse economiche che non sempre e non tutti si possono permettere.

Dall'8 aprile, in 20 sedi territoriali della provincia, Cgil seguirà i cittadini che segnalano il mancato rispetto delle tempistiche per visite, esami o prestazioni sanitarie in base alle richieste del medico di medicina generale e vorranno usufruire del decreto del 1998.

"Se la Asl non garantisce il rispetto dei tempi massimi previsti per la prestazione sanitaria - spiega il segretario della Camera del Lavoro Andrea Pasa - il decreto legislativo 124 del 1998 prevede che vengano indicate al cittadino le strutture pubbliche o private convenzionate che assicurano il rispetto della tempistica".

Nel caso in cui questo non fosse possibile allora tramite il modulo che verrà sarà possibile ritirare nelle sedi Cgil "l’Azienda sanitaria dovrà garantire la prestazione - prosegue Pasa - Quando un medico prescrive un esame o una visita con un determinato grado di priorità lo fa a tutela della salute del proprio assistito: se ciò non trova risposta nei tempi previsti viene messa in discussione l’esigibilità di un diritto fondamentale. In altri territori questo metodo ha fatto sì che nel 92% dei casi le aziende sanitarie trovassero un posto".

Dunque l’obiettivo resta poter effettuare quanto necessario nei tempi richiesti. Per questo da lunedì 8 aprile in tutte le sedi della CGIL e del Sindacato Pensionati SPI CGIL della provincia di Savona i cittadini in difficoltà per le liste d’attesa potranno ritirare un modello predisposto dai nostri legali, da compilare ed inviare all’ASL per richiedere il rispetto dei tempi previsti dalla prescrizione medica con riserva, in caso contrario, di chiedere il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute autonomamente a tutela del proprio diritto.

Se non dovesse arrivare risposta con questo primo, semplice, passaggio, saranno operativi in quattro delle sedi provinciali della CGIL altrettanti sportelli, a cura dello SPI CGIL, a disposizione dei cittadini nei seguenti orari: ALBENGA - Via Trieste 8 - Martedì dalle 9 alle 12; CAIRO M. – Via Bertolotti 79 – Martedì dalle 9 alle 12; FINALE L. – Via Dante 78 – Venerdì dalle 9 alle 12; SAVONA – Via Boito 9 R – Mercoledì dalle 9 alle 12.

L’attività degli sportelli è finalizzata anche all’eventuale supporto legale e a fissare direttamente gli appuntamenti con l’avvocato che la Cgil mette a disposizione gratuitamente per i propri iscritti.

Da lunedì 8 aprile, sempre con l’obiettivo di aiutare i cittadini che si trovino in difficoltà, potranno contattarci anche alla casella mail savona@liguria.cgil.it .