Neuropsichiatria infantile, dalla Regione tre milioni di euro per le prestazioni riabilitative dei 644 minori in lista d'attesa da oltre 18 mesi

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha approvato il provvedimento che eroga tre milioni di euro finalizzati alle prestazioni terapeutiche e riabilitative ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo a partire dalle famiglie che sono in attesa da oltre 18 mesi.

"Dopo la ricognizione effettuata dai servizi di neuropsichiatria delle cinque Asl liguri - dichiara l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - sono emerse 644 situazioni di minori in lista d'attesa da oltre 18 mesi. La straordinarietà di questo provvedimento, che non vuole oscurare il lavoro ordinario di presa in carico delle Aziende e degli Enti convenzionati, è quella di andare anche incontro alle famiglie che hanno, nel tempo di attesa, provveduto con risorse personali a garantire ai propri figli le cura riabilitative necessarie. Per queste infatti il provvedimento garantisce la prosecuzione delle prestazioni presso le strutture e i professionisti scelti in autonomia dalle famiglie. Tuttavia per coloro che non hanno ancora avuto la possibilità di affrontare la spesa necessaria vi è l'immediata presa in carico attraverso i nostri centri ambulatoriali riabilitativi convenzionati".

Questo provvedimento si inserisce nelle azioni intraprese dall'Amministrazione regionale per la riduzione delle liste d'attesa per la neuropsichiatria infantile.