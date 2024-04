Genova 2024 Capitale europea dello Sport: domenica 14 aprile la ventesima edizione della Mezza Maratona di Genova

E' stata presentata oggi, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la Mezza Maratona Internazionale di Genova, in programma domenica 14 aprile e inserita nel calendario di Genova 2024 Capitale europea dello Sport.





Giunta quest’anno alla 20^ edizione, la “Mezza” di Genova si corre lungo un percorso mozzafiato con partenza e arrivo al Porto Antico. Durante la gara gli atleti potranno ammirare i principali luoghi d’interesse della Città, dall’Acquario a Boccadasse, con l’opportunità di correre lungo la Sopraelevata, riservata per un giorno ai soli podisti.





Le tappe principali del percorso saranno: via Balbi, via Garibaldi, piazza De Ferrari, via XX Settembre, corso Italia, Boccadasse, corso Italia, Sopraelevata e Porto Antico, per una lunghezza complessiva di 21 km e 97 metri, e un’altitudine massima di 41 metri.





Partenza alle ore 9: il record da battere è di 1 ora, 2 minuti e 41 secondi, “staccato” nell’edizione 2014 dal kenyota Benard Bett Kiplangat.





Tra le novità sportive di quest'anno figura la validità della Mezza Maratona come Campionato Italiano individuale e di Società Master di Maratonina e come Campionato Nazionale U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani dello Sport) 2024 di Mezza Maratona.





Oltre alla “Mezza”, il programma podistico della manifestazione prevede anche la Corrigenova di 13 km. Il tracciato si sovrappone a quello della mezza maratona, ma gli atleti in gara dovranno correre sulla Sopraelevata soltanto in direzione ponente. Partenza posticipata alle ore 9.15.





Spazio anche alle famiglie grazie alla Family Run di 4 km che in questa edizione, per la prima volta, avrà una parte del percorso sulla Sopraelevata, con partenza da piazza Rossetti.



Organizzata dalla Podistica Peralto, presieduta da Mauro Semonella, la Mezza Maratona Internazionale di Genova ha il patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio, Guardia Costiera Ausiliaria, Ports of Genoa e Sport e Salute.



«La Mezza di Genova è entrata stabilmente nel cuore di genovesi e non solo, per la sua grande forza inclusiva derivata da un programma aperto a persone di ogni età e abilità – spiega Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e Turismo del Comune di Genova – Correre o camminare per le vie della nostra città, a contatto con le sue eccellenze culturali e paesaggistiche, è un’ulteriore dimostrazione del connubio sport e turismo che, in questo 2024 con Genova Capitale europea dello Sport, si rafforza ulteriormente. Sarà una giornata emozionante con la Family Run, che per la prima volta percorrerà la Sopraelevata, e intensa dal punto di vista agonistico con punti importanti in palio anche per il Tricolore Individuale e di Società Master di Maratonina e la festa per l'assegnazione dei titoli nazionali Veterani. Una domenica all'insegna del gioco di squadra, valore che solo lo Sport, quello vero, quello con la “S” maiuscola, sa trasmettere».



«Nel 2024 la Mezza di Genova compie 20 anni, un compleanno che certifica l’importanza di questa manifestazione per tutto il territorio genovese – dichiara Francesca Corso, assessore comunale al Marketing Territoriale – Parliamo di un evento che richiama a Genova migliaia di persone da tutta Italia, generando un indotto positivo a 360 gradi per tutta la Città in termini economici e di valorizzazione delle bellezze genovesi. Un grazie speciale agli organizzatori per la competenza e la passione messe in campo ogni anno per trasformare Genova in una vetrina sportiva e turistica per tutta l’Italia e non solo».



«Un ventennale importante quello della Mezza Maratona Internazionale di Genova con diverse novità – afferma il vicepresidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana – L'evento vede anche partecipanti da oltre confine, di età eterogenee, e offre scenari unici. Nella scorsa edizione hanno aderito circa 10mila persone, generando un indotto notevole: quest'anno puntiamo a bissare questo successo. Ringrazio gli organizzatori, i volontari per l'impegno e tutti i partecipanti perché possano essere ambasciatori delle bellezze della Liguria e diffusori della nostra cultura».



«Siamo molto contenti di rinnovare il nostro sostegno alla Mezza Maratona di Genova che è la città con cui siamo cresciuti in quasi 25 anni di attività nel nostro Paese – spiega Ivanhoe Romin, general manager di Axpo Italia – Il rapporto tra Axpo e lo sport è una storia di condivisione di valori che ci rappresentano nelle nostre attività verso l'esterno così come nella vita aziendale: dalla capacità di fare squadra per raggiungere obiettivi ambiziosi alla volontà di accettare e vincere sfide in contesti ad alto tasso di competitività. Confermare l'impegno per Genova in un'occasione così rilevante per la città e grazie al nostro brand Pulsee Luce e Gas è parte di un processo che celebra le qualità aggregative dello sport e ci dà al contempo la possibilità di fare informazione in un momento di grandi cambiamenti per l'energia».



«Sport, salute e ambiente sono anche i nostri valori, in quanto aiutano a costruire i legami e il senso di appartenenza, che ci permettono di raggiungere risultati straordinari in tutto ciò che facciamo – sottolineano da Metinvest – Metinvest è un gruppo internazionale minerario e metallurgico verticalmente integrato, annoverato tra i primi 45 produttori di acciaio al mondo dalla World Steel Association. In Italia Metinvest è presente con il suo headquarter a Genova e due siti produttivi. La sfera di interesse del Gruppo va oltre la produzione di acciaio, concretizzandosi in una costante attenzione verso i dipendenti e le comunità in cui opera, oltre che nel sostegno verso i più deboli. In Italia, attraverso Ferriera Valsider e Metinvest Trametal, lo sforzo è incentrato sul sostegno a progetti in ambito sportivo e culturale, come l’Arena di Verona Opera Festival, la Mezza di Genova, insieme ad altre iniziative di carattere sociale e sportivo».



«Anche quest'anno Cucina Liguria si svolgerà in concomitanza e in partenariato con la Mezza maratona di Genova – annota Barbara Banchero, segretario Cna Genova – Abbiamo voluto ripetere l'esperienza dell'anno scorso che ha dato esiti molto interessanti in termini di collaborazione. Ci ha spinto l'idea di unire la buona cucina, la cucina mediterranea, allo sport, ma anche realizzare una grande manifestazione che sia sempre più, non solo un evento frequentato dai genovesi, ma una manifestazione capace di attrarre turisti e valorizzare l'intera filiera della cucina ligure».



Si rinnova anche quest’anno il legame di Grondona con la Mezza Maratona di Genova, in programma domenica 14 aprile. L’azienda dolciaria di Pontedecimo sarà ancora una volta title sponsor della Family Run.



«Siamo una famiglia impegnata con la nostra azienda dolciaria, da oltre 200 anni, a promuovere le eccellenze del territorio ligure – rimarca Francesco Grondona, amministratore delegato del Biscottificio Grondona di Genova Pontedecimo – La Mezza di Genova, per bellezza del percorso e professionalità dell’organizzazione, è una di queste e per noi è un motivo d’orgoglio esserci. Quest’anno abbiamo voluto omaggiare la partecipazione dei Family Runners anche con una mostra fotografica a loro dedicata proprio davanti e all’interno del Bistrot. Li aspettiamo all’interno per assaggiare i nostri prodotti».



«La nostra azienda sostiene già da parecchi anni La Mezza di Genova, iconica maratona che permette ai partecipanti di praticare della sana attività fisica ammirando bellezze che solo la città di Genova può offrire – aggiunge Pier Paolo Gallea dell’Azienda Acqua Minerale Calizzato - Fonti Bauda – Sostenere la salute, lo sport e uno stile di vita sano ed equilibrato sono da sempre prerogative della nostra Azienda che produce un’acqua purissima dalle qualità ottimali per gli sportivi: infatti, essendo minimamente mineralizzata, contiene il giusto apporto di sali minerali da reintegrare durante e dopo avere svolto attività fisica. Questa splendida collaborazione è la dimostrazione di come persone unite nello stesso obiettivo possano raggiungere insieme traguardi straordinari, così come è accaduto per la Mezza di Genova che si annovera ormai tra le più famose e rinomate competizioni sportive liguri».



Con l’obiettivo di rafforzare sempre più il legame con la propria città e il proprio territorio, e con il comune intento di promuovere in Liguria la cultura e i valori che risiedono nel mondo sportivo, GNV ha siglato una partnership con la Mezza Maratona di Genova diventando Special Sponsor della manifestazione per l’edizione 2024.



«La Mezza di Genova vedrà la partenza e l’arrivo degli atleti presso il Porto Antico sancendo un importante e significativo legame con il mondo marittimo, di cui la nostra città è riferimento a livello internazionale – conclude Matteo Della Valle, Chief Passengers Sales&Marketing Officer di GNV – In virtù di questo, ma anche del nostro impegno per la crescita e la valorizzazione del territorio che ci ospita, abbiamo scelto di sostenere questa importante competizione che ogni anno coinvolge moltissimi sportivi e concorre a diffondere il patrimonio culturale e a convogliare visitatori nei principali luoghi di interesse che Genova ha da offrire».



Le radio del Gruppo Babboleo e il Gruppo Editoriale Morenews sono media partner della Mezza Di Genova.



Genova 2024 Capitale Europea dello Sport gode dei patrocini di Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Enit, Sport e Salute, Coni, Cip, Ussi.



Sostengono Genova 2024: il MAIN SPONSOR: Iren; i GOLD SPONSOR: Frecciarossa (Treno ufficiale) e Casa della Salute; i SILVER SPONSOR: Givova, Ranieri Tonissi e Rina; i BRONZE SPONSOR: Banca Passadore, Ignazio Messina & C., Sirce, Ance, Archlux; Porto Antico di Genova Spa in qualità di Partner.



Sono “FRIENDS OF GENOVA 2024”: Genovarent, Edil 2, Banca d’Alba, Chesterton 1953, Villa Costruzioni, SGM Mercato, Amer Steel, Italmatch Chemicals, Sms Group.



“MDG FOR CHARITY”: SPAZIO ANCHE ALLA SOLIDARIETÀ



L’iniziativa si pone la finalità di evidenziare il lato valoriale e solidale di varie realtà genovesi attraverso lo strumento dello sport che trasforma intenzioni in azioni a favore di soggetti bisognosi e meritevoli di aiuto.



Il principale obiettivo che si pone il progetto “MdG for Charity” è di dare visibilità a tali problematiche sensibilizzando quanti, direttamente o indirettamente, parteciperanno all’evento “MdG 2024”, in programma il prossimo 14 aprile a Genova, portandoli a conoscenza dei vari progetti delle associazioni.



Si tratta del primo esempio, in una manifestazione sportiva outdoor, di come una città, un territorio possano mettersi a disposizione di diverse realtà impegnate in azioni di beneficenza per aiutarle a far conoscere i propri progetti e sensibilizzare il maggior numero possibile di persone verso le tematiche di loro pertinenza, creando anche un’occasione di possibile coordinamento degli interventi.



Inoltre, come nel 2023, anche quest’anno si conferma, nel segno della solidarietà, il legame tra la Mezza Maratona Internazionale di Genova e il Rotary Club Genova Golfo Paradiso. Infatti domenica 14 aprile, giorno della gara, si celebra la Giornata nazionale per la donazione degli organi, in occasione della quale il Rotary lancia ad atleti e cittadini il messaggio “Un dono per rinascere”, nel quadro della campagna per la donazione di organi, tessuti e cellule.