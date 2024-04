A dieci anni dall'iniziativa "Rêves de Gosse" inaugurato ad Albenga il mosaico rievocativo

L'Associazione Chevaliers du Ciel ha portato in volo 214 bambini dagli 8 ai 14 anni facendo vivere loro un'esperienza indimenticabile. Il progetto pedagogico “un volo di fantasia per realizzare un mondo di amicizia” ha visto alunni disabili e normodotati provenienti dagli istituti comprensivi Albenga 1 e 2, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, impegnati insieme in un percorso didattico psicologico che sono stati gradualmente avvicinati all'idea di volare.

Sono intervenuti: il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il Sindaco di allora Avv.to Giorgio Cangiano, gli Ambasciatori dei Chevaliers du Ciel, per l’Italia, Mauro G. Zunino (Presidente Onorario Ae.C.Sv. e Responsabile dell’evento 2014) per la Francia Gerard Barbier, Il Prof. Riccardo Badino e la Prof.sa Mara Grossi in prima linea per gli Istituti didattici nel 2014, il Presidente del Lion Albenga Host dott. Giancarlo Mancuso, l’avv.to Emanuela Preve per il Rotary, il Presidente dell’Aero Club 2024 Alessandro Betti.

"Questa iniziativa ha coinvolto personalità con diverse sensibilità, questo evidenzia come, lavorando in squadra, si possono ottenere tanti risultati soddisfacenti - il commento del sindaco Tomatis - Mauro Zunino è stato uno dei sindaci galantuomini della città di Albenga insieme a Giorgio Cangiano senza nulla togliere agli altri e lo ringrazio per essersi speso in prima persona per la realizzazione dell’evento e, oggi, di questo momento rievocativo. Rêves de Gosse ha visto 214 bambini disabili e non, condividere l’emozione del battesimo del volo. Si parla di inclusione, condivisione di valori, emozioni e sentimenti e credo che la gioia più grande che ha ripagato tutte le difficoltà organizzative di un evento come quello realizzato nel 2014 sia stato lo sguardo dei bambini che vi hanno partecipato. Oggi inauguriamo l’opera che ha trasformato quel momento in arte e guardando il mosaico oggi e domani sono certo che riusciremo chiaramente a percepire tutti i valori e le emozioni provate in quei giorni".