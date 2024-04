A Savona la conferenza "L'alimentazione vegetale e il benessere per uomini, animali e ambiente"

Sabato 6 aprile a Savona, alle ore 18.00 presso la Libreria Ubik, appuntamento con la conferenza "L'alimentazione vegetale e il benessere per uomini, animali e ambiente", con la partecipazione del Dottor Vasco Merciadri (medico specializzato in medicina preventiva ed esperto in omeopatia e medicina naturale), di Alessandra Di Lenge, presidentessa Iene Vegane ed insegnante yoga. Introdurrà l'evento Carlo Melis, esperto in tecniche olistiche.

Si parlerà dell’alimentazione a base vegetale, e perché oggi come oggi è più che mai urgente adottarla, visto il certo beneficio in termini di salute che essa apporta, e approfondiremo anche il tema sui allevamenti intensivi, sugli effetti che essi hanno sull’ambiente in termini di sostenibilità, dato che vengono utilizzate enormi risorse per poter produrre la carne che finisce sulle tavole: disboscamento massivo per le colture per alimentare gli animali d’allevamento, spreco mostruoso di acqua potabile, e molto molto altro. Si dialogherà quindi sulla sostenibilità per il bene della Terra che noi chiamiamo casa, sul necessario bisogno di cambiare rotta affinché la nostra specie possa continuare ad esistere e proliferare.