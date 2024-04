Diocesi Savona-Noli: rinviato l'incontro "Laudate et exultate" all'Oratorio N. S. di Castello

A causa dei lavori di smontaggio della scultura lignea "La deposizione dalla croce" di Filippo Martinengo "il Pastelica" l'incontro dell'8 aprile nell'Oratorio Nostra Signora di Castello, in via Alessandro Manzoni, con Gianfranco Ricci sul tema "Laudate et exultate: la santità a portata di mano e di cuore" è rinviato a data da destinarsi. L'oratorio è infatti ancora chiuso fino al termine dell'operazione propedeutica al restauro della più imponente e pesante "cassa" (18 quintali) della processione del Venerdì Santo.