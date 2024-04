Alassio, due esperienze gastronomiche sensoriali uniche al Festival Nazionale Cucina con i Fiori: ecco la "Flowers Dinner Experience"

Primavera, stagione dei fiori. Se poi sei in Liguria, Riviera dei Fiori, lo spettacolo della natura è unico: perché allora limitarsi a guardarli?

Accendiamo tutti i sensi e sediamoci a tavola sabato 13 e domenica 14 aprile per due esperienze gastronomiche sensoriali uniche in occasione della quinta edizione del Festival Nazionale Cucina con i Fiori, in programma dal 12 al 15 aprile ad Alassio. Protagonisti i fiori eduli per la Flowers Dinner Experience di sabato 13 alle 20.20 all'Hotel Savoia: una cena placée con storytelling a cura di Patrizio Roversi e Claudio Porchia e gli chef del Savoia Loris Greggio, Angelo Frassica e Nicolò Monticelli. Open bar Botanica Corner by Macaja gin e vini della cantina Cuvage.

Per capire abbinamenti, scoprire gusti inediti e sapori racchiusi nelle violette con cui si realizza una delicata maionese abbinata all’asparago; scoprire il risotto con il geranio, caprino e crudo di gamberi; tuffarsi nel mare con un piatto al baccalà in olio di cottura con riduzione di carote e arancio e trovarsi le bocche di leone come ingrediente del piatto. E, dulcis in fundo, un dessert come la Bavarese alla Begonia con salsa al fondente nero.

A seguire, domenica 14 alle 12.30 presso l’Hotel dei Fiori, appuntamento per il brunch con “Narrazione e cucina ortocentrica floreale”: il tutto in chiave ludica e sensoriale a cura di Monica Panzeri, Associazione nazionale Narratori del Gusto, con lo chef ortocentrico Claudio Di Dio, che preparerà due finger food vegetali e un piatto principale con i fiori eduli. Sempre protagonista il Risotto Carnaroli che si sposa perfettamente con l’estratto di Begonia e l’asparago caramellato; un particolare hummus di cannellini e Nemesia e, infine, i fiori di nasturzio in insalata. Un'abbuffata di primavera e fiori per un esordio di gusto in pace con la natura.