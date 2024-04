Fiera del libro di Cairo Montenotte: nasce il concorso fotografico "Libri passaporto per il mondo"

Cairo Montenotte si prepara ad accogliere un'inedita iniziativa collaterale alla Fiera del libro: il concorso fotografico "Libri passaporto per il mondo". Organizzato dall'Associazione Culturale Arteam in collaborazione con il Comune, questo concorso invita gli appassionati di fotografia a interpretare il tema attraverso il loro obiettivo.

La concezione di questo evento mira a offrire una prospettiva visiva del concetto di libri come porte d'accesso al mondo. La fiera del libro di Cairo Montenotte si distingue per il suo impegno nel promuovere non solo il valore degli strumenti librari, ma anche l'importanza della cultura e della conoscenza come fondamentali veicoli di apertura mentale. Il tema stesso della manifestazione riflette questa visione.

Partecipare al concorso è gratuito e aperto a tutti, senza alcun vincolo d'età. Per candidarsi, è sufficiente inviare una email a libripassaportoperilmondo@gmail.com entro le ore 21 del 5 maggio 2024. contenente in allegato sia il file jpeg della fotografia, sia il modulo di iscrizione e liberatoria debitamente compilato in ogni sua parte e firmato come disponibile al sito dell'evento (CLICCA QUI). L’oggetto della email dovrà essere "richiesta di iscrizione di (indicare nome + cognome del candidato)".

Il vincitore del concorso avrà l'onore di ricevere un premio di 500 euro lordi come riconoscimento per la sua interpretazione creativa del tema.