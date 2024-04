Savona, gli oratori di via Guidobono e via dei Mille protagonisti del percorso "Antiche chiese savonesi: storia, arte e musica"

Prosegue il corso di formazione sulle "Antiche chiese savonesi: storia, arte e musica", promosso dai Servizi per la Pastorale Scolastica e per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli e dal Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina.

Prossimo appuntamento martedì 9 aprile, dalle ore 15:30 alle 18, con la visita all'Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, in via Bartolomeo Guidobono, e all'Oratorio Santi Pietro e Caterina, in via dei Mille, guidata da Lorenza Rossi, storica dell’arte e insegnante al Liceo Chiabrera Martini.

Infine giovedì 9 maggio si terranno le visite alle chiese San Giovanni Battista in San Domenico, in via Alfonso Mistrangelo, a cura dello storico Roberto Bertola, e Santa Lucia, a cura di Roberto Pizzorno, priore della Confraternita Santi Agostino e Monica.