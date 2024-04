Albenga, inaugurato il “PodioPoint” in viale Pontelungo. Il candidato sindaco: “Conosciamo i problemi della città, determinati a risolverli”

Inaugurato oggi, sabato 6 aprile, in viale Pontelungo ad Albenga il “PodioPoint”, il primo point elettorale del candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio. La nuova sede elettorale vuole essere un punto di incontro e ascolto aperto a tutti i cittadini, “ma anche un nuovo modo di fare amministrazione, a contatto diretto con le sfide e le esigenze quotidiane degli albenganesi”, come ha spiegato Podio.

Molti cittadini, politici di Albenga, i suoi “compagni di viaggio” Eraldo Ciangherotti (Fi), Roberto Tomatis (Fdi), Cristino Porro (Lega) e Diego Distilo (Aria Nuova per Albenga) e un clima di festa e grande positività al numero 58 di viale Pontelungo. “Non a caso il point è qui – spiega Podio -. È una scelta che abbiamo fatto insieme agli amici che mi sostengono in questa avventura. Vogliamo dare un segnale ai cittadini di Albenga: sappiamo dove sono i problemi, conosciamo quali sono e, di conseguenza, con la mia squadra, unita e coesa, abbiamo le capacità per risolverli. È facile dire che la città non è sicura, e in parte è vero, ma ci sono quartieri più sicuri di altri. Questo è uno di quei quartieri dove i cittadini percepiscono una minore sicurezza, e su questo punto dobbiamo concentrarci. La percezione non è solo un'opinione, ma è un fatto: di notte è difficile muoversi qui, e questo genera insicurezza tra i residenti. Vogliamo cambiare questa situazione, e siamo qui in viale Pontelungo per dimostrare ai cittadini di Albenga che conosciamo i problemi e li affrontiamo concretamente. Sappiamo che non sarà facile, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, ma siamo determinati”.

Il candidato sindaco Nicola Podio incontra con regolarità, ormai, i cittadini di Albenga per raccogliere spunti, problemi e iniziative. “I principali problemi che i cittadini mi segnalano quotidianamente riguardano la sicurezza, il decoro urbano e la pulizia. Sono problemi comuni a molte città, ma ad Albenga sono percepiti come limiti reali alla promozione e alla crescita”.

Per coinvolgere i cittadini, il centrodestra ingauno ha avviato diverse iniziative, come il "Caffè con Nicola". “È solo un esempio del nostro impegno nel coinvolgimento diretto – spiega -. Vogliamo ascoltare i cittadini e agire di conseguenza. Quando sarò sindaco, se i cittadini lo vorranno, non starò seduto nel mio ufficio a lavorare, ma girerò per la città, ascoltando le loro preoccupazioni. I nostri canali social saranno aperti alla critica, perché crediamo che solo così si possano correggere gli errori. Sono convinto che i cittadini abbiano sempre ragione, e noi politici dobbiamo imparare ad ascoltarli”, conclude il candidato sindaco Podio.

Taglio del nastro del nuovo “PodioPoint”, un brindisi augurale e poi tante persone che hanno ascoltato le parole di Podio “caldissimo” per affrontare questa competizione elettorale per il suo futuro da sindaco.