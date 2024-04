“Insieme per Quiliano” si presenta: Donatella Barbano prima candidata sindaco nella storia quilianese

“Cambiare puoi”. Questo lo slogan della lista “Insieme per Quiliano” che si è presentata questa mattina nel point di Valleggia.

Nato come comitato civico, ha scelto Donatella Barbano come candidato sindaco, la prima nella storia del comune quilianese.

Barbano, titolare di un’azienda avicola e agente immobiliare, sfiderà Rodolfo Fersini di “Futura Quiliano” e molto probabilmente, anche se non ha ancora sciolto ufficialmente la riserva, il sindaco uscente Nicola Isetta.

Se nelle ultime due tornate elettorali si era dato vita ad un testa a testa (nel 2014 Ferrando vs Isetta con una vittoria del primo per 14 voti e nel 2019 Fersini vs Isetta), a giugno andrà quindi in scena una sfida a tre.

"Siamo un gruppo di cittadini che lavorano e vivono il territorio, tanti siamo nativi del posto - spiega la candidata - Abbiamo l'interesse che Quiliano si sviluppasse da un punto di vista turistico, commerciale ed economico. Siamo l'alternativa, vogliamo portare un contributo di sviluppo perché in questi anni le precedenti amministrazioni riteniamo non siano andate in questa direzione, hanno mancato di concretezza".

Il primo cambiamento da attuare, secondo la lista nata da un gruppo civico e composta da un forte nucleo femminile, riguarda i servizi: "Quiliano è rimasta isolata in questi ultimi anni, le attività commerciali stanno morendo, servizi sono pochissimi, i circoli sia nel centro che nelle frazioni quasi - aggiunge Barbano - Ma anche punti come quello relativo all'illuminazione pubblica o alle strade: abbiamo avuto dei confronti coi cittadini che chiedono proprio queste cose estremamente pratiche".

Caustica invece la candidata sui due (possibili) sfidanti: "Isetta o Fersini? Sono la stessa minestra riscaldata".