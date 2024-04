Samp, a Palermo super sfida dal sapore di play-off. Pirlo: "Non possiamo sbagliare"

I rosanero, che hanno appena cambiato allenatore scegliendo Michele Mignani (ex di giornata), infatti precedono Kasami e compagni di sei lunghezze.

Quattro vittorie consecutive hanno condotto la Sampdoria in piena zona play-off, ed è proprio uno scontro play-off quello che i blucerchiati affronteranno oggi (ore 16.15, arbitro Giua) al "Barbera" di Palermo.

" C'è voglia di confermare quello che stiamo facendo - il pensiero alla vigilia di mister Andrea Pirlo - Sappiamo che non possiamo sbagliare perché le squadre dietro corrono. Il Palermo? Ha appena cambiato allenatore, come sempre accade ci sarà entusiasmo ".

Il tecnico doriano puo contare su una squadra sempre più consapevole della propria forza anche grazie al graduale ritorno dei tanti infortunati che hanno letteralmente rinforzato la rosa: " La sicurezza che ti portano le vittorie ti porta a superare anche i momenti di difficoltà. Quando hai cinque giocatori da far entrare, cambia la squadra: se hai qualità poi possono invertire il risultato. Ora ho ampia scelta e la possibilità di cambiare durante la partita ".

In occasione del match in terra siciliana, Pirlo dovrà fare ancora a meno di Piccini ed Esposito, mentre saranno pienamente a disposizione Murru e Pedrola. In attacco si punterà ancora su De Luca: "Sta vivendo un ottimo momento, è giusto che abbia continuità" ha spiegato infine Pirlo.