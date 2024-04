Altare, l'artista Francesca Danese espone nella sede dell'AMA

L'esposizione delle opere dell'artista Francesca Danese, in corso fino al 21 aprile presso la vetrina della sede AMA di via Paleologo di Altare, offre uno sguardo avvincente nel mondo dell'arte contemporanea.

Nata a Torino nel 1954, la Danese ha iniziato il suo percorso artistico fin dai giorni delle medie inferiori, quando ha intrapreso il cammino della pittura ad olio. La sua abilità precoce è stata presto riconosciuta attraverso la partecipazione e i successi in vari concorsi giovanili, culminati con il suo acclamato ritratto a olio su tela di Papa Giovanni XXIII, ancora ammirato oggi nell'atrio della Scuola Media che porta il suo nome.

Tuttavia, è nel disegno che ha trovato la sua vera passione. La sua tecnica grafica è diventata il fulcro della sua espressione artistica, manifestandosi in ritratti a matita caratterizzati da un'immediatezza e un'intensità straordinarie. Sin dagli anni '70, durante gli studi al liceo artistico, Danese ha intrapreso una serie di esplorazioni creative che hanno plasmato il suo stile unico.

La laurea in Architettura nel 1977 non ha frenato il suo ardore artistico; anzi, l'ha integrato nel suo percorso professionale, sia in Italia che in Croazia, dove ha vissuto per lungo tempo. Qui, nel 1986, ha esposto una serie di disegni a carboncino che hanno catturato l'attenzione per la loro combinazione di forme geometriche e vitalità esuberante.

Il ritorno in Italia, nel 1995, ha segnato una nuova fase nell'evoluzione artistica di Danese. Tra Albenga e le altre città liguri, ha continuato a esplorare il rapporto tra sacro e profano attraverso la sua produzione grafica. Le sue immagini si sono trasformate, assumendo una tridimensionalità che riflette una profonda ricerca di forme e volumi scultorei.

Dal 1998, Francesca Danese ha partecipato a numerose mostre collettive e concorsi, riscuotendo successi e riconoscimenti in varie città liguri. Nel 2000, una delle sue opere è stata esposta nella prestigiosa Pinacoteca del Castello del Carretto di Garlenda, confermando il suo posto nel panorama artistico locale.

Negli anni successivi, le esposizioni personali sia in Croazia che in Italia hanno ampliato il suo pubblico e consolidato la sua reputazione. I riconoscimenti ottenuti per la creazione grafica dello stemma e della bandiera della città di Kortula e della Regione di Dubrovnik nel 1995 rimangono testimonianze tangibili della sua influenza e del suo prestigio.

L'opera di Francesca Danese è un viaggio emozionante attraverso la passione e la dedizione di un'artista che ha saputo trasformare la sua visione in realtà tangibile, catturando l'essenza stessa della vita attraverso il tratto della sua matita e il colore dei suoi gessetti. La sua esposizione presso la sede AMA di Altare è un'opportunità imperdibile per immergersi nel mondo affascinante di un talento senza tempo.