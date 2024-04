Borghetto, Francesca Magillo presenta "La Flora Mediterranea"

Mercoledì 10 aprile, presso la sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina, in piazza Libertà, alle ore 16, appuntamento con la conferenza dell’Unitre dell’anno accademico 2023/2024, aperto a tutta la cittadinanza, con la Guida Ambientale Escursionistica Agr. Dott. Francesco Magillo, che racconterà le bellezze e le peculiarità della “Flora Mediterranea”.

La scoperta del territorio attraverso gli itinerari naturalistici caratterizzati dai pini marittimi, aranci, oleandri, così come mirto, ginepro, pini silvestri, faggi e querce: i profumi e i colori del Mediterraneo.

Francesca Magillo laureata in Scienze Ambientali e in Scienze dei Sistemi Naturali, specializzata in Gestione dei beni naturali e in Turismo culturale, Guida Ambientale Escursionistica, qualificata presso Regione Liguria come Operatore in educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.