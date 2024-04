TSN Genova in luce a Rho con l’argento di Roberto Valle

Il Campionato Nazionale Ex Ordinanza Corte si apre per Genova in quel di Rho con un’ ottima prestazione di Roberto Valle, già Vice Campione Italiano 2023, con un secondo posto di tutto rispetto.



Valle ha sfiorato il gradino più alto del podio per una sola mouche che purtroppo ha fatto la differenza a parità di punteggio. 146 punti per entrambi i tiratori, su un massimo di 150 ottenibili.

Il cammino dell’atleta in forza al Tiro a Segno Nazionale di Genova inizia sotto la stella giusta e promette di regalare altre grandi soddisfazioni prima della finale italiana.

“Il Tiro a segno di Genova come ogni anno ospiterà una tappa di campionato Italiano ex ordinanza corte – le parole del Presidente Renato Masieri – una gara Nazionale che quest’anno entrerà nella splendida cornice di Genova 2024 Capitale dello Sport”.