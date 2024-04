Tenta la retromarcia superato il casello: la folle manovra in A10 all'altezza di Genova Aeroporto (VIDEO)

Una manovra scellerata, tanto che a redarguire l'autore è stato anche un collega. È quella ripresa da un camionista ed eseguita, appunto da un altro autotrasportatore, nei giorni scorsi creando attimi di apprensione lungo l’autostrada A10 a Genova, vicino al casello Aeroporto in direzione del capoluogo.

In un video pubblicato dalla pagina social satirica savonese del "Mugugno Finalese" si vede l’autista del mezzo pesante fermo poco dopo il bivio con le quattro frecce inserite intento lentamente a svolgere una retromarcia probabilmente per uscire al casello di Sestri Ponente .

Al suo passaggio, il collega le cui telecamere a bordo del mezzo hanno ripreso la scena, intima all'autista in manovra di proseguire. Accostandosi ne nasce un alterco che poi, nel video, si conclude con i due mezzi che si separano senza sapere se poi l'uomo abbia concluso la manovra o meno. Non sarebbero comunque stati causati incidenti, concludendo la vicenda tutto sommato per il verso migliore.