A Loano un convegno su "Sanzioni, sicurezza stradale ed aspetti legali"

“Sanzioni, sicurezza stradale ed aspetti legali” è il titolo del convegno in programma sabato 13 aprile nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano. L'evento è stato organizzato dall'associazione nazionale consumatori GloboConsumatori Odv con il patrocinio del comune di Loano.

L'incontro spazierà “dalle sanzioni e sicurezza stradale alla riscossione esattoriale (fermi amministrativi e atti esecutivi) degli Enti amministrativi-impositori” e vedrà diversi argomenti in discussione: omologazione ed approvazione delle apparecchiature elettroniche sanzionatorie (competenze ministeriali); normative sull’installazione ed utilizzo strumentazioni elettroniche alle infrazioni al Codice della Strada; modalità operative delle forze di polizia, direttive e circolari ministeriali (contrasti normativi); installazione di apparecchiature per infrazioni semaforiche, normative e decreti attuativi; conformità al modello depositato presso il Ministero delle apparecchiature utilizzate; conseguenze della direttiva Minniti (luglio 2017) sull’utilizzo degli autovelox; conseguenze della sentenza numero 113/2015 della Corte Costituzionale; modalità di notifica dei verbali e intervento di privati; proventi dalle sanzioni e reinvestimento dei medesimi; verifica funzionale e taratura degli autovelox; Prefetture e decreti strade rispetto alla deroga della contestazione immediata (decreto legge 121/2001 convertito in legge 266/2002); etilometri e tassi alcolemici: certezza dell’accertamento, disposizioni normative- applicazione da parte dei giudici delle sospensioni varie; fermi amministrativi, loro efficacia e competenza giuridica degli enti preposti all’applicazione e legittimità della riscossione.

L'incontro prenderà il via alle 9. Dopo i saluti del sindaco di Loano Luca Lettieri, del vice sindaco Gianluigi Bocchio e dell'assessore a protezione civile e sicurezza del Comune di Genova Antonino Sergio Gambino, inizieranno gli interventi. Relazioneranno: Mario Gatto, presidente nazionale di Globoconsumatori; Paolo Massimo Strozzi, avvocato del Foro di Alessandria; Laura Campi, giudice di pace di La Spezia; Gregorio Colonna, giudice di pace di Torino; Raffaele Borrelli, responsabile di Globoconsumatori a Loano e coordinatore del settore tributario dell'associazione.

Ospiti d'onore sono: Luigi Manfredo, funzionario dirigente in pensione di Ader per la provincia di Torino; il professor Egidio Rangone, dottore commercialista e vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; Marcella Dagnelli, avvocato del foro di Foggia; Alessandro Vignola, avvocato del foro di Savona; Maurizio Pettiti, avvocato del foro di Torino; Massimo Zarrillo, geometra e consigliere comunale di Boissano; Vincenzo De Maria, avvocato del foro di Genova ed ex ufficiale dell'Arma dei Carabinieri; Barbara Musti, avvocato del foro di Torino; Monica Armillotta, avvocato del foro di Torino; Mirco Cistaro, geometra libero professionista di Loano. Modera Pierluigi Bonora, giornalista professionista ed esperto in sicurezza stradale.