Alassio: prima edizione di "Yacht&Flowers", gara di cucina con i fiori a bordo

Conto alla rovescia per la prima edizione di "Yacht&Flowers", un contest originale che - nell'ambito del Festival Nazionale Cucina con i Fiori - unisce il piacere di navigare con quello della buona tavola al Porto Luca Ferrari di Alassio, organizzato dalla Marina di Alassio S.r.l in collaborazione con il Circolo Nautico “Al Mare” Alassio. Sabato 13 aprile mattina, a bordo delle imbarcazioni, cuochi professionisti e amatoriali prepareranno un piatto a tema libero utilizzando fiori eduli, che verrà valutato da una giuria specializzata.

Tra le barche che hanno confermato la loro presenza, l'imbarcazione da regata "Sandra" (1972), progettata da Sparkman and Stephens e costruita negli storici cantieri Sangermani di Lavagna. Scafo veloce e molto "marino", con eleganti interni in teak e mogano, dal suo varo ad oggi ha partecipato a molte regate e raduni, ottenendo ottimi risultati.

Ai fornelli di Sandra ad Alassio lo chef varesotto Riccardo Farnese del rinomato ristorante "U Titti" di Lingueglietta, Imperia, vincitore della puntata di “Quattro Ristoranti”, il programma tv condotto dallo chef Alessandro Borghese.

A bordo di "Truboulet" (1985), disegnato da Ron Holland per il noto cantiere finlandese Nautor Swan, troveremo invece lo chef velista toscano Giuliano Tommasini del Ristorante Cadò di Cosio d'Arroscia, nel parco delle Alpi Liguri, già incoronato vincitore durante la Monaco Classic Week 2023 per il miglior piatto realizzato su una barca a vela.

Da Genova è atteso "Saxophone"(1994) dei cantieri danesi X-Yachts, famosi per le loro barche performanti, caratterizzate da velocità, sicurezza, comfort e piacere della navigazione. In equipaggio l'amico italo-americano Antonio Fornasari, private chef delle stelle di Hollywood e dei vip americani, dopo un'intensa esperienza internazionale in prestigiosi ristoranti e nei club più esclusivi.

"Alassio è ormai un punto di riferimento per la cucina con i fiori a livello nazionale" commenta il Presidente di Marina di Alassio Rinaldo Agostini. "Siamo onorati dalla presenza degli chef di grande prestigio che saranno a bordo delle imbarcazioni per questa iniziativa organizzata da Marina di Alassio".