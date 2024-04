Anpi Loano inaugura i locali ristrutturati della sede in corso Roma

Domenica 14 aprile, a partire dalle 9.30, la sezione Anpi “Renato Boragine “di Loano organizza nei locali della sede, in corso Roma 9, l’assemblea ordinaria annuale.

Il presidente della sezione Gianni Rovelli coordinerà i lavori dell’assemblea presentando il resoconto delle attività svolte nel 2023 e il programma delle iniziative del 2024. Parteciperà anche il segretario provinciale dell’Anpi Renato Zunino.

Secondo quanto previsto dallo statuto, l’assemblea esaminerà e approverà il bilancio consuntivo del 2023 e approverà il bilancio di previsione dell’anno in corso. Sarà data, inoltre, l’opportunità di iscrizione o di rinnovare la tessera e ampio spazio al dibattito.

In considerazione dei lavori di ristrutturazione della sede, degli acquisti di nuovi arredi e tenuto conto della collaborazione attiva della classe 3D Grafica dell’Istituto “G.Falcone” che, coordinata dalle professoresse Alessia Ferrua e Marta Delfino, si occuperà di fare un grafico sul significato della Resistenza dal punto di vista dei giovani , alle ore 11, con la partecipazione del sindaco Luca Lettieri, si inaugureranno i locali rinnovati e seguirà un piccolo rinfresco.

La sezione “Renato Boragine” intende promuovere iniziative che assicurino la piena attuazione della Costituzione in quanto i valori della Resistenza: Libertà, Eguaglianza, Democrazia, Solidarietà ne sono i pilastri.

Inoltre, intende continuare e approfondire i rapporti con tutte le istituzioni, in modo particolare con la scuola, per offrire sostegno alla formazione storica, dalla documentazione alla ricerca per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva.