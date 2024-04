Conversazioni con Mario Barbesta: 'I 12 anelli dell’origine dipendente e come avviene il ciclo delle rinascite', il karma un'azione dinamica e articolata

Mario Barbesta, discepolo del Venerabile Thamtog Rimpocé (Abate di Sua Santità il Dalai Lama e fondatore dell'Istituto Ghe Pel Ling di Milano), ci farà nuovamente attraversare e scoprire l’affascinante viaggio del karma.

Un percorso trentennale di studio del Buddhismo Tibetano vissuto in Occidente da Barbesta ci permetterà di entrare, attraverso l'ascolto, la riflessione e la meditazione, nel sistema di causa ed effetto che regola la nostra esistenza.

Il primo anello, l'originazione, è l’ignoranza che si intende come la non conoscenza della reale natura dei fenomeni ed è interdipendente con gli altri undici anelli, cosa comporta, consigli di come è possibile vivere più tranquilli nella vita di tutti i giorni, ma anche di interrompere il flusso karmico.

Un altro incontro per chiunque desideri approfondire la propria conoscenza del Buddhismo in cerca di una chiave di lettura per se stessi. L'ingresso è libero.