"Eloquente dell’anno", il 13 aprile la finale a Spotorno: sette studenti in gara

Sabato 13 aprile a Spotorno, sette giovani studenti si sfideranno per contendersi il titolo di "Eloquente dell’anno", aggiudicandosi il Cicerone d’argento Edizione 2023-2024.

L'evento è promosso dal Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio. Tra i partecipanti, ci sono due studenti provenienti dal Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona, Giulia Gosio (che ritenta per la terza volta, avendo già ottenuto la terza posizione in due precedenti occasioni) e Nicolò Violante, affiancati da cinque talentuosi ragazzi del Liceo Giordano Bruno di Albenga: Elisa Besaggio, Nicolò Navone, Silvia Opizzo, Riccardo Ruaro e Jessica Schiopu.

Il tema assegnato è tratto dalle parole ispirate di San Francesco d'Assisi nel suo celebre Cantico, intitolato "Laudato si mi' Signore". In questo commovente inno, ci ricorda l'importanza di considerare la Terra non solo come una risorsa da sfruttare, ma come una preziosa "casa comune", da rispettare e proteggere. Papa Francesco, nella sua enciclica "Laudato si", sottolinea questa visione fraterna della natura e ci esorta a riflettere sul nostro ruolo di custodi della creazione.

"Cam­biamo il mondo", è l'invito del Presidente Internazionale di Lions Clubs International Patty Hill, un appello che risuona con forza in questa competizione dedicata all'eloquenza e alla sensibilizzazione ambientale.

La finale si svolgerà presso la sala consiliare del comune, in piazza Stognone, gentilmente concessa dall’amministrazione comunale che ha accordato il patrocinio all’iniziativa con inizio alle ore 14:30.