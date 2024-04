Savona, alla Libreria Ubik incontro con il giornalista Luca Ponzi e presentazione del libro "L'ultimo padrino"

Venerdì 12 aprile alle 18 presso la Libreria Ubik di Savona: presentazione del libro "L'ultimo padrino. Vita, morte e crimini di Matteo Messina Denaro" (Rubbettino) con il giornalista del TGR Rai Liguria Luca Ponzi. Introduzione di Marco Gervino, giornalista Rai. Saluti del sindaco Marco Russo. L'evento è patrocinato dal comune di Savona.

Ha vissuto da fantasma per trent’anni, ben nascosto e quasi sicuramente ben protetto. In trent’anni ha scalato i vertici di Cosa nostra, diventandone il boss incontrastato, facendo affari con la droga, le opere d’arte, i supermercati, le pale eoliche. Matteo Messina Denaro non è stato un mafioso qualsiasi, è stato l’autore di decine di omicidi, l'uomo della strategia stragista della mafia. Dietro gli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino c’era lui. Così come dietro le bombe di Milano, Roma e Firenze.

Questo libro ricostruisce trent’anni di latitanza, anche di vita privata, fino alla cattura avvenuta in una clinica di Palermo, e prova a far luce sulle protezioni e i legami di Matteo Messina Denaro. Massoneria, politica, servizi segreti, ma anche la cosiddetta società civile, in molti sapevano, ma non hanno mai parlato.