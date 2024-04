Savona, secondo incontro per l'esperienza missionaria a Monassao

Domenica 14 aprile alle ore 18:30 nelle sale della Parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria 6, nel centro storico di Savona, il Servizio per le Missioni e le Migrazioni della Diocesi di Savona-Noli invita i giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni al secondo incontro di preparazione dell'esperienza nella missione di Monassao, nella Repubblica Centrafricana, che si svolgerà per circa un mese in estate. Nella missione opera il sacerdote finalese don Michele Farina.

All'incontro possono partecipare sia i giovani che hanno dato la loro adesione a partire nei prossimi mesi di luglio e agosto sia chi semplicemente volesse saperne qualcosa di più e fare un percorso di formazione missionaria. Al termine si concluderà con una cena condivisa.

L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare sul tema della "missio ad gentes" e coinvolgere i giovani a livello parrocchiale e diocesano nel lavoro missionario. Per motivi logistici di accoglienza e spostamenti nel territorio della missione i posti sono limitati ad un massimo di 5 persone. Per ulteriori informazioni occorre contattare il condirettore del servizio padre Enrico Redaelli al numero di telefono e WhatsApp 3491836069 oppure via e-mail a henryyole1@live.it.