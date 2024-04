Toti: "Non faremo passi indietro, anche se il 2025 è ancora molto lontano"

"Il 2025 è ancora molto lontano, ma noi non siamo disponibili a fare nessun passo indietro. Non rinunceremo a una Liguria che si dedica a produzione, occupazione e lavoro, in favore di una Liguria dell’invidia e dell’odio sociale".

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, lo ha detto poco fa a Villa Lo Zerbino, a Genova, in occasione della cena di finanziamento del suo gruppo politico: "Siamo oltre seicento persone e, con grande dispiacere, a qualcuno abbiamo pure dovuto dire di no. Si tratta di soldi che ci servono e ci sono serviti in passato non solo per le campagne elettorali del governatore, ma anche per quelle di tanti sindaci del territorio, oltre che per i nostri programmi e le nostre iniziative".

Per parlare di Regionali è ancora presto, "perché ora è il turno delle Europee e noi daremo chiare indicazioni ai nostri elettori di votare per i candidati dei partiti che ci sono alleati, e quindi Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Questo momento di ascolto e di condivisione ci serve per fare il punto e per ascoltare le proposte dei nostri amici e di chi ci sostiene".

Secondo Toti, "il nostro non è l’ottimismo della volontà, ma l’ottimismo della ragione. Il nostro modello di sviluppo della Liguria funziona e siamo una regione di crescita ma anche di equità sociale".

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha ricordato che "Toti ha lavorato bene e siamo qui per supportare un modo di pensare alla regione e alla nostra città che sta dando risultati. Vogliamo che si continui in questo modo. È importante essere connessi, allineati e avere tutti la stessa visione. Sono ben contento di avere questa alleanza".

Dopo l’aperitivo e il saluto di Toti a tutti i presenti, è stata degustata la cena a base di ravioli di carciofi con carciofi d’Albenga, filetto di vitello servito al rosa con salsa al timo fresco di Liguria su rosti di patate; per dolce una bavarese al mango e cocco con coulis al lampone. Il tutto accompagnato da una selezione di vini liguri.