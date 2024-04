Genoa, rinnovo di Gila in trattativa, Zangrillo: "Non cadiamo nel tentativo di dire menzogne e puttanate"

L'ha definita una "stagione luminosa" quella che sta per concludersi, lato Genoa, il presidente Alberto Zangrillo nel presentare il ritiro estivo in Val di Fassa.

E non poteva esimersi dal parlarne, pungolato nella conferenza stampa di presentazione della pre-season, il presidente Zangrillo: "Leggo e vedo che da una parte c'è una società che sta seguendo un percorso responsabile e strategico cercando di assicurare quanto di bello fatto negli ultimi due anni. Dall'altra parte c'è un uomo che è il nostro allenatore, una persona che merita tanto rispetto, gratitudine e i miei ringraziamenti personali. Non lo conoscevo, ho imparato a volergli bene e ci sentiamo spesso, è una persona straordinaria che ha ottenuto risultati straordinari e ha saputo ottimizzare tutto quello che era possibile".

"In mezzo - ha continuato il massimo dirigente genoano - c'è un chiacchiericcio di fondo insulso, immotivato e irriguardoso, e anche il contenitore di una serie di menzogne che o la gente mi prende in giro o io non conosco. Penso si metta in una situazione molto difficile un uomo che non lo merita e la società".