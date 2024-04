Genoa, sarà ancora Val di Fassa per il ritiro estivo: dal 13 al 26 luglio la pre-season

Sarà ancora la Val di Fassa, dal 13 al 26 luglio, ad ospitare la preparazione estiva e il ritiro precampionato che, al netto della matematica, sarà ancora in Serie A per il Genoa.

"Siamo migliorati in ospitalità, quest'anno abbiamo nuovamente il piacere di avere con noi il Genoa dopo una stagione invernale da record non solo per arrivi e presenze ma a che per eventi come la Coppa del Mondo di Sci - ha esordito il dottor Fausto Lorenz, presidente dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa - Questo dimostra quanto siamo operativi sul territorio e quanto siamo pronti a ospitare squadre come il Genoa e i suoi tanti tifosi".