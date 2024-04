Gli Ex-Otago ‘tornano’ a casa: presentato oggi il nuovo album “Auguri”

"Siamo sempre stati più da Marassi che da Corso Italia": gli Ex-Otago sono tornati con il solito mood divertente e divertito, un po’ con le facce di chi ancora non ha capito come mai cosi tanta gente si accalca quando decidono di prendere gli strumenti in mano e ricominciare a suonare.

È stato presentato oggi, 11 aprile, il nuovo album di inediti che vedrà la luce tra poche ore e che si intitola “Auguri”, il primo senza la presenza di Francesco Bacci e a quattro anni di distanza dall’ultima uscita.

Una data già annunciata a Genova, quella del 12 luglio all'Arena del Mare, che vista la folla che ha abbracciato questi ragazzi in un circolo nel cuore del centro storico si preannuncia già in aria di sold out, coronerà definitivamente il loro ritorno dopo anni di pandemia, di grandi cambiamenti su e giù da un palco.

"Obiettivi intanto sopravvivere a questo disco e al tour che arriverà a breve - ha spiegato il cantante e front man del gruppo, Maurizio Carucci -. Siamo tornati dopo un po' di silenzio che ci è sempre appartenuto. Poi dal silenzio nascono le cose come dallo spazio nascono i movimenti, quindi abbiamo scritto un disco perché ci siamo accorti di avere delle canzoni tra le mani e quando non accade preferiamo stare a Casarza, a Santa Maria di Castello, in Val Borbera, in Spianata... insomma, non amiamo comparire ed esserci sempre: quando usciamo con un disco ci sembra di aver qualcosa da dire".

Quando però ci sono gli Ex-otago, Genova li aspetta forte. "Giochiamo un po' questo dualismo tra silenzio assoluto e grida più totali" spiega Rachid, il batterista del gruppo genovese che si diverte a passare dal palco dell'Ariston e del Festival di Sanremo "ai circoli dei vecchietti" nutrendosi di quotidiano: "Lo celebriamo in tutte le sue forme, nelle canzoni ma anche nella vita di tutti i giorni. E' facile trovarci in giro, siamo un po' le 'anti pop star' nonostante si calchi poi dei palchi veramente importanti - dice il chitarrista Simone Bertuccini - siamo felici di portare la nostra musica in giro".