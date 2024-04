Vivi il Molo 8.44 all’aperto durante la primavera

Con l'arrivo della primavera, il Molo 8.44 si trasforma in un'oasi di stile e tendenze, accogliendo con entusiasmo le collezioni della SS24.

"Tu, la tua famiglia e i tuoi amici potrete trovare tutto ciò di cui avete bisogno per rinfrescare il vostro guardaroba con gli ultimi trend primaverili: dagli immancabili colori pastello ai versatili chiodi in pelle, e perché no, a tutta la gamma di calzature che ci accompagnano verso la bella stagione - dicono dalla direzione del Molo - E poi non può mancare la pausa rigenerante: Che sia per un caffè intenso, un pranzo leggero o un aperitivo fresco, il bistrot del Molo 8.44 è il luogo ideale per ricaricare le energie e godersi appieno l'esperienza di shopping all’aperto. Al Molo ti facciamo dimenticare lo stress degli impegni quotidiani: passaci a trovare anche durante la settimana".