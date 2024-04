Albenga, prima tappa a Bastia de "La giunta in Tour" del candidato sindaco Riccardo Tomatis

“Nella serata di ieri, 12 aprile, ho avuto il piacere di aprire il percorso 'la giunta in tour' all’oratorio della Santa Croce a Bastia".

A dirlo è il candidato sindaco Riccardo Tomatis.

"Abbiamo riscontrato un grande interesse sia in termini di partecipazione sia di contributi. In una prima parte della serata abbiamo avuto modo di illustrare le opere realizzate in questi 5 anni e i progetti (tra tutti quello sulle ex scuole di Bastia egregiamente spiegato dall'architetto Pizzo) che abbiamo già avviato e che intendiamo portare avanti. Abbiamo poi dato spazio alla parte più importante, quella del confronto con i cittadini che è sempre occasione di crescita".

"Tanti i temi toccati: dai parcheggi al campo sportivo, i giardinetti per i bambini e lo spostamento a monte della ferrovia. A seguito di un intervento specifico abbiamo anche avuto modo di parlare del futuro della scuola elementare, che attraverso il nostro lavoro sui patti educativi di comunità, vedrà una sostanziale rinascita. Questo è il modo di fare politica che ci piace e che vogliamo portare avanti. Ringrazio ancora tutti gli abitanti della frazione che sono intervenuti e rinnovo l’invito per la seconda tappa del nostro tour, giovedì 18 presso le opere parrocchiali di Leca" conclude il candidato alla carica di primo cittadino.