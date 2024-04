Samp, arriva il Sudtirol per proseguire la corsa playoff. Pirlo: "Contenti solo se arriva l'obiettivo finale"

Confermare il buon momento e proseguire in zona playoff, magari rosicchiando terreno a chi sta davanti. La Sampdoria riceve oggi al "Ferraris" il Sudtirol (ore 14, arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi) e punta al bottino pieno.

C'è serenità nella squadra di mister Andrea Pirlo, ma è proprio il tecnico a mettere in guardia i suoi: "L'ambiente è sorridente ma non c'è nulla di cui essere contenti se non arriva l'obiettivo finale - le parole della vigilia - adesso siamo considerati tra i favoriti? Le aspettative sono sempre state alte".

Tra le motivazioni per "caricare" il match con il Sudtirol anche la volontà di vendicare il ko dell'andata: "Avevamo fatto una partita discreta sul piano tecnico, poi ci furono disattenzioni che ci costarono la partita - ha ricordato Pirlo focalizzando però l'attenzione sull'attualità - I punti in palio sono pesanti in questo momento: dovremo essere bravi a non sbagliare".

Capitolo infortunati, Pedrola e Borini migliorano di giorno in giorno: "È normale che dopo tanto tempo di inattività ci voglia del tempo per giocare le partite" ha spiegato l'allenatore blucerchiato. Conferme anche sul rientro di Piccini e Ricci: "Pian piano stiamo recuperando tutti, dalla prossima ci sarà anche Esposito, poi vediamo Benedetti". Aggiornamenti, inoltre, sui lungodegenti Vieira e Ferrari: il primo si è rivisto a Bogliasco mentre sul recupero del secondo in ottica playoff Pirlo ha frenato: "Sta bene ma è stato un infortunio pesante, la rottura del crociato non è una cosa facile". Chi non è tra i convocati è Askildsen: "Ha avuto una distorsione - ha informato Pirlo - starà fuori una settimana".

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru; Stojanovic, Yepes, Darboe, Barreca; Kasami, Verre; De Luca.

ALLENATORE: Andrea Pirlo.

SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Masiello, Cagnano; Davi, Arrigoni, Kurtic, Molina; Casiraghi, Tait; Odogwu.