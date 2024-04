Festival della Cucina con i Fiori, Renata Cantamessa presenta la “segnaletica emozionale” ad Alassio

Tappa ad Alassio questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, per incontrare Renata Cantamessa, la nota Fata Zucchina, che ha animato lo Street Flowers Lab, nell'ambito del Festival della Cucina con i Fiori ad Alassio.

Ai microfoni di Savonanews, ha raccontato di cosa si tratta. "È un progetto innovativo in questa quinta edizione e mi fa molto piacere, da alassina, sottolineare la partecipazione, da protagonisti, degli allievi delle scuole, l'Istituto Comprensivo di Alassio, con scuole primarie e secondarie e l'Alberghiero, ovviamente con moduli dedicati – spiega Fata Zucchina -. Il grande filone conduttore è stato quello dei fiori eduli, che ci aiutano a conoscere e affrontare tutte le emozioni; partendo dal fatto che, come non esistono fiori positivi o negativi e ognuno ha le sue caratteristiche, altrettanto è per le emozioni e dobbiamo imparare in un certo senso a 'degustarle' tutte, perché tirano fuori la parte migliore di noi".

"È stato un lavoro molto bello, entusiasmante, arricchente per quanto mi riguarda, e proprio dai bambini e dai ragazzi sono arrivati tanti stimoli che Fata Zucchina poi ha messo insieme come una grande ricetta di territorio - aggiunge Renata Cantamessa -. Una grande ricetta emozionale per dar vita, in collaborazione con la sezione Fidapa di Alassio, a questa operazione unica in Italia, cioè una 'segnaletica emozionale,' che sarà a disposizione dei cittadini e ovviamente dei turisti, insomma di tutte le persone che, partendo da una visita ad Alassio, vorranno, grazie ai fiori eduli, fare un bel viaggio nel proprio mondo interiore", conclude.

Ma chi è Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina? È la prima “fata agricola” italiana. Giornalista, divulgatrice agro-scientifica, autrice, presentatrice, conduttrice, podcaster e charity specialist, collabora con TV e radio locali e nazionali. È autrice di format innovativi dedicati all’agroalimentare, al turismo, alla cultura, al benessere personale e sociale adottati da diversi enti come il Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal mondo universitario. Project manager e consulente di marketing e comunicazione, ha firmato importanti campagne e marchi a livello nazionale.