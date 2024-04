Genoa a Firenze senza paura, la carica di Gilardino: "Affrontare la partita con coraggio"

Lunedì di campionato per il Genoa, ospite della Fiorentina (ore 18.30, arbitro Di Marco) all'Artemio Franchi di Firenze. I rossoblù ritrovano i viola che all'andata avevano sbancato il Ferraris con un pesante 4-1, la gara odierna può dunque rappresentare un'occasione di rivincita.

Mister Gilardino, ex di giornata, non vuole sentire parlare di appagamento nonostante i 38 punti in classifica che valgono una vera e propria ipoteca sulla salvezza: "Non ce lo possiamo permettere - le parole della vigilia - dobbiamo avere fame: all'andata è stata una brutta batosta che ci ha insegnato molto, a me in primis".

Di fronte al Grifone una compagine in corsa su tre fronti: in campionato per un piazzamento europeo, in semifinale di Coppa Italia e nei quarti di Conference League. "Una squadra con un'idea precisa e fondamenta solide - ha sottolineato Gilardino - noi stiamo vivendo un buon momento, abbiamo voglia di affrontare una partita con coraggio".

Ancora out Malinovskyi, Maturro e Vitinha; Retegui a disposizione ma non certo con i 90 minuti nelle gambe: al suo posto giochera Ekuban al fianco di Gudmundsson. In difesa probabile la conferma di De Winter, Bani e Vasquez mentre a centrocampo è possibile l'inserimento a sinistra di Martin in sostituzione di Haps. Centrali Frendrup e Badelj, con Messias chiamato a impegnarsi sia sulla mediana che sulla trequarti.

Il match contro la Fiorentina rappresenta inoltre l'occasione per mister Gilardino di affrontare una delle squadre che starebbe pensando proprio al tecnico genoano come allenatore per il futuro. In attesa di capire dove allenerà il prossimo anno, il mister del Genoa ha colto l'occasione per ringraziare il presidente Zangrillo che nei giorni scorsi ha avuto parole al miele nei suoi confronti: "Nel calcio si trovano sempre meno persone di questo spessore, il presidente è un top player per questa società".

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Konè, Beltran, Kouame; Belotti.

ALLENATORE: Vincenzo Italiano.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Ekuban.