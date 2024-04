Genoa, Gudmundsson è una certezza, Ikonè riacciuffa il Grifone nella ripresa: i rossoblu strappano un buon punto a Firenze

Arriva il terzo risultato utile di fila in trasferta per il Genoa, che impone l'1-1 alla Fiorentina nel primo posticipo del lunedì sera della 32^ giornata di campionato, avvicinando il traguardo dei quaranta punti con ben sette gare ancora in calendario.

E c'è ancora una volta la firma di Albert Gudmudsson, schierato a sorpresa mezz'ala con Messias al fianco di Ekuban, nel pareggio che permette alla squadra di Gilardino di consolidare il dodicesimo posto in classifica, in vista di un rush finale da poter affrontare senza alcun tipo di affanno.

Magistrale il penalty calciato dal talento islandese a ridosso dell'intervallo, a seguito del fallo di Parisi su Messias, bravo poco prima ad approfittare di un erroraccio in impostazione da parte di Martinez Quarta.

Da segnalare una serie di episodi da moviola, a partire dalla rete annullata a Belotti al 25' per posizione di fuorigioco, passando per il rigore prima concesso e poi revocato dal VAR a seguito di un duello in area tra Kayode e Retegui, fino al tocco di braccio di Haps nel contrasto con Kouamè proprio a ridosso del novantesimo.

Rivedibile la difesa rossoblu nell'occasione della rete di Ikonè, sfuggito alla marcatura di Martin sul preciso traversone di Bonaventura, uno dei migliori della squadra di Italiano.

Grifone nuovamente in campo venerdì sera nel poco gradito orario lavorativo delle 18.30, quando al "Ferraris" sbarcherà la Lazio targata Igor Tudor.