Samp, con il Sudtirol il più classico degli imprevisti: De Luca ko e la strada verso playoff si fa più dura

La Sampdoria prova a ripartire dopo il ko con il Sudtirol. La sconfitta casalinga contro gli altoatesini (peraltro già vittoriosi anche all'andata) ha assunto i contorni del più classico degli imprevisti non solo per il risultato ma anche per la perdita di Manuel De Luca. Il bomber blucerchiato nella migliore delle previsioni dovrà star fuori almeno due settimane, ma è probabile che i tempi di recupero siano più lunghi: gli esami ai quali è stato sottoposto l'attaccante hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra.

Una tegola nei piani di mister Andrea Pirlo che a questo punto sarà costretto a rivedere qualcosa nello schieramento dei suoi che, vista la serie di buoni risultati che hanno preceduto la gara di sabato scorso, sembrava aver trovato il giusto equilibrio. Per un De Luca che esce c'è però un Esposito di ritorno e non è poco: sabato, nel derby ligure con lo Spezia, il numero 7 dovrebbe tornare tra i convocati, una benedizione verrebbe da dire per un reparto alle prese con Borini e Pedrola ancora non al meglio e con gli alti e bassi di Alvarez.

L'imprevisto harakiri casalingo oltre a rompere la serie positiva ha poi di fatto complicato la corsa playoff di Kasami e compagni: la Samp attualmente occupa l'ottavo posto, l'ultimo che garantirebbe la partecipazione alle sfide post campionato per la Serie A, ma non c'è più margine d'errore. Spezia, Como, Lecco, Reggiana e Catanzaro sono le prossime avversarie, tre trasferte e due test casalinghi tutti di una certa difficoltà. Alle spalle Pisa, Cittadella, il rinvigorito Sudtirol e proprio la Reggiana insidiano l'ottava posizione: con il Doria cinque squadre nel giro di 4 punti, è quindi tutto ancora apertissimo.