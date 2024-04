FAI, visite guidate all'ex carcere Sant'Agostino di Savona e al Museo Diffuso di Ferrania

La Delegazione FAI di Savona organizza una serie di visite guidate che offrono un'occasione unica per esplorare due luoghi ricchi di storia e significato: l'ex carcere Sant’Agostino di Savona e il Museo Diffuso di Ferrania.

Evento: Storie Nascoste - Esplorando l’identità del Carcere di Sant’Agostino

Quando: venerdì 26 aprile alle ore 15:30 e Sabato 27 aprile alle ore 10:30.

Dove: piazza Monticello, 4, all'entrata dell'ex Carcere di Sant’Agostino.

Descrizione: In collaborazione con la Seconda Edizione di CONNEXXION –… per essere liberi, la delegazione FAI di Savona invita a scoprire le "Storie Nascoste" dell'ex Carcere Sant’Agostino. Un'opportunità unica per esplorare l'identità di questo luogo carico di significato in un mondo in costante mutamento. Le visite guidate, della durata di un'ora ciascuna, sono gratuite, ma è necessario prenotare inviando una mail a savona@delegazionefai.fondoambiente.it. Il numero massimo di partecipanti per incontro è di 30 persone.

Evento: Scoprendo la Storia di Ferrania

Quando: domenica 5 maggio alle ore 10:00.

Dove: ex Centrale Elettrica SIPE, Viale delle Libertà a Ferrania.

Descrizione: un'emozionante visita al Museo Diffuso di Ferrania per riscoprire la storia dello stabilimento e delle persone che lo hanno reso importante. I volontari della delegazione di Savona guideranno i partecipanti attraverso una serie di pannelli illustrativi dislocati sul territorio, fornendo storie e aneddoti legati ai luoghi più emblematici dello stabilimento. Dopo la visita, è previsto un pranzo organizzato dall'associazione ABF presso la Casa del fattore, seguito dall'apertura del Ferrania Film Museum e da una presentazione del documentario "Il colore dei Sogni". È necessario prenotare inviando una mail a savona@delegazionefai.fondoambiente.it, indicando la preferenza di orario e la partecipazione al pranzo entro domenica 28 aprile. Il contributo per i non iscritti FAI è di 20€, mentre per gli iscritti è di 18€, comprensivo del pranzo. "Un ringraziamento speciale al comune di Cairo Montenotte per la collaborazione", commentano dal FAI.