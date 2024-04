Si allontana da casa a Boissano e non lascia tracce: ricerche in corso per ritrovare Maurizio Oddone

Si è allontanato nella mattinata da casa, a Boissano, senza lasciare indicazioni e facendo perdere poi le sue tracce.

Attimi di ricerca e apprensione nel piccolo comune dell'entroterra loanese per Maurizio Oddone: l'uomo, vestito con una lupetto grigia e pantaloni grigi e con una maglia nera legata in vita, non avrebbe con sé il cellulare.

Dopo alcune ore senza sue notizie i parenti hanno quindi denunciato la sua scomparsa che ha portato alla mobilitazione dei carabinieri, dei Vigili del Fuoco e di alcune squadre di Protezione Civile, i quali insieme hanno attivato l'Unità di Comando Locale davanti alle scuole del paese.

I familiari hanno poi lanciato l'allarme anche sui social: "Chiunque abbia qualche informazione è pregato di contattare i carabinieri o il numero di emergenza della protezione civile 331.2332043".