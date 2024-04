Cosa fare a Genova e dintorni nel week end: tutti gli appuntamenti per sabato 20 e domenica 21 aprile

EVENTI

GENOVA TRAIL

Domenica 21 aprile

Scoprire e valorizzare il territorio facendo sport? È l’obiettivo del Genova Trail, che domenica 21 aprile 2024 dalle ore 8.30 torna con una giornata dedicata a gare competitive di corsa in montagna e che si inserisce nel ricco palinsesto di Genova 2024 Capitale Europee dello Sport.

L'evento prevede due distanze sulle quali gareggiare: il Genova City Trail, che si caratterizza per un tracciato dalla lunghezza di 17 Km, e la Genova Trail Marathon, lunga 46 Km.

- Il percorso della 17 Km non è una semplice gara cittadina, ma un’appassionante risalita per creuze e sentieri, fino ai crinali del Parco delle Mura, per provare l’emozione di correre tra le imponenti fortificazioni genovesi. Una gara per tutti i gusti, adatta non solo a chi vuole andare veloce ma soprattutto a chi desidera cimentarsi in una nuova esperienza di corsa outdoor.

- Il tracciato della 46 km, invece, è una vera propria maratona di montagna a due passi dal mare, densa di valore sportivo e paesaggistico. Genova Trail Marathon, con i suoi strappi e le suoi scorci naturalistici saprà stupire anche gli atleti più esigenti.

In contemporanea alle gare, in piazza Matteotti, sarà allestito un ampio village, dedicato a tutti gli appassionati del mondo Outdoor, con stand dei principali collaboratori dell'evento e di alcuni dei marchi più importanti del settore.

La prima edizione è stata un successo di partecipazione, con oltre 450 atleti iscritti, il soldout della 17 Km e più di 100 volontari coinvolti. Quest’anno si attendono numeri raddoppiati, per una manifestazione che ambisce a trasformare Genova in uno delle capitali del Trail Running a livello nazionale e non solo.

Maggiori informazioni su percorsi, iscrizioni, regolamento e logistica sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: https://genovatrail.com/

ROBOT VALLEY

Sabato 20 aprile

Dopo l’installazione Amici Robot in Largo Pertini, con le due opere gemelle dell’artista Massimo Sirelli che hanno annunciato l’evento alla città, si entra nel vivo del programma di Robot Valley, organizzato da RAISE Liguria con il Comune di Genova e la Regione Liguria, con il coordinamento di Università degli Studi di Genova, CNR e IIT.

La storica Villa Bombrini a Genova Cornigliano ospiterà un denso programma di incontri e talk, laboratori e demo robotiche, oltre a una mostra di opere dell’artista stesso.

La partecipazione a incontri, laboratori, dimostrazioni robotiche e l’accesso alla mostra romanticiROBOT sono gratuiti.

APPATREKKING - RICONOSCERE LE ERBE SPONTANEE DEL PREBOGGION

Domenica 21 aprile

Riconoscere le erbe spontanee del preboggion con una passeggiata per creuze, fasce e giardini, relax e pranzo al sacco sotto gli ulivi è organizzata per domenica 21 aprile dalla Pro Loco di Apparizione. La passeggiata durerà in totale sei ore comprese le soste e le spiegazioni. L’appuntamento è alle ore 10,30 in Piazza Don A. Canepa 2, Genova (si consiglia di raggiungere il luogo con mezzi pubblici), con rientro previsto per le ore 16,30.

Con una piacevole passeggiata adatta ad adulti e bambini attraverso le vecchie creuze, i giardini e le fasce di Apparizione arriveremo in alcuni uliveti dove la botanica esperta, Simonetta Peccenini dell’Associazione Amici dell’orto botanico di Genova, ci spiegherà come riconoscere le erbe spontanee e il loro uso. Abbiamo la fortuna di vivere in una regione che ha tramandato negli anni, attraverso la sua tradizione culinaria, l'arte di riconoscere e cucinare le erbe spontanee.

Le erbe del Prebuggion sono un miscuglio di erbette che cresce in quasi tutti i prati, ogni zona ha la sua varietà. Queste erbe, che comunemente siamo abituati a chiamarle "infestanti" in realtà sono una preziosissima risorsa che ancora oggi possono aiutarci a godere della meravigliosa naturalità che ci circonda. Durante la passeggiata impareremo a conoscere le erbe più comuni soprattutto per l’utilizzo culinario e consumeremo il nostro pranzo al sacco sotto gli ulivi per poi rientrare presso la sede della pro Loco Apparizione verso le 16,30.

GLI ENIGMI DEL CAPITANO a CASTELLO D'ALBERTIS

Domenica 21 aprile

Domenica 21 aprile alle ore 11:00 una divertente visita enigmistica per famiglie, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, porterà alla scoperta delle suggestive sale di Castello D’Albertis.

Il Castello, oggi Museo delle culture del mondo, è testimone del fascino di mondi lontani, di amore per il mare e curiosità verso l’ignoto. Il suo ideatore, il Capitano Enrico Alberto D’Albertis, viaggiò per mare e per terra tra ‘800 e ‘900, e collezionò molti “souvenir” dei luoghi in cui era stato e delle popolazioni incontrate nelle sue traversate in Africa, nelle Americhe e in Oceania.

L’attività offre ai partecipanti la possibilità di visitare in modo davvero insolito la storica dimora e di scoprire le storie del Capitano come dei veri esploratori, lasciandosi guidare dal proprio ingegno. Divisi in squadre, i ragazzi dovranno collaborare in giochi enigmistici per individuare le parole chiave che daranno il via ai racconti di viaggio del Capitano D'Albertis.

NEON BRUSH

Sabato 20 e domenica 21 aprile

Pennello in una mano e bicchiere nell'altra - scopri l’artista che è in te con una tela nera vuota e vernice fluorescente che risplende nell'oscurità. Dopo aver sfidato migliaia di persone in città di tutto il mondo, a dipingere al di fuori degli schemi (e dipingere al buio), Neon Brush arriva ufficialmente a Genova all' Ostello Bello dal 19 aprile. Neon Brush - un evento originale targato Fever, la principale piattaforma per la scoperta dell'intrattenimento dal vivo - invita i partecipanti in un ambiente buio e illuminato da neon dove avranno l'opportunità di liberare la propria creatività e immaginazione attraverso una serie di schizzi e pennellate fluorescenti.

Durante il laboratorio di pittura, la cui durata sarà di circa 90 minuti, i partecipanti saranno chiamati a dare sfogo alla loro creatività per realizzare un capolavoro, imparando contemporaneamente diverse tecniche di pittura con l'aiuto di un professionista. Che siate dilettanti o appassionati di pittura, questa esperienza è aperta a tutti. Pennelli, colori, tele... ti forniremo tutto ciò di cui avrai bisogno. Musica e divertimento sono garantiti.

I partecipanti avranno anche la possibilità di bere un drink (birra, vino o analcolici) durante il workshop. Al termine della sessione, i partecipanti potranno portare via la loro opera d'arte per esporla a casa.

Per un momento di relax con gli amici, un dopolavoro con i colleghi, o un'originale attività per il fine settimana, questa nuova esperienza catapulterà sicuramente i partecipanti in un mondo nuovo fatto di luci al neon, fantasia e divertimento.

Date e orari: venerdì 19 aprile alle 18:30 e alle 20:45; sabato 20 aprile alle 14:00, 16:15, 18:45 e alle 21:00; domenica 21 aprile alle 14:00, 16:15 e alle 18:45.

Info: www.feverup.com

MUSICA E TEATRO

POETRY SLAM - LA FINALE

Sabato 20 aprile

Sabato 20 aprile a La Claque gran finale di Poetry Slam, lo “ spettacolo della poesia”, organizzato dal collettivo Genova Slam.

Giunto alla terza edizione, il contest poetico si è ritagliato in breve tempo uno spazio di notevole riguardo nel panorama nazionale, emergendo come uno degli appuntamenti più attesi e conosciuti d’Italia; anche quest’anno infatti il bando di partecipazione ha registrato piu’ di 60 candidature da tutta Italia , tra neofiti alle prime prove e nomi noti.

Testi propri, tre minuti a testa e nessun oggetto o costume di scena: queste le regole per poter partecipare e cercare di farsi amare dal pubblico che, come sempre, sarà il solo a decretare il vincitore della serata..

A contendersi la vittoria di questa edizione i poeti selezionati dal pubblico nelle tre serate eliminatorie andate in scena tra gennaio e marzo, ovvero: Camilla Cenni, Alfonso Maria Petrosino, Antonio Amadeus Pinnetti, Ciccio Rigoli, Daniele "Gnigne" Vaienti e Tommaso Virga.

La conduzione della serata è affidata a Genova Slam, un collettivo composto da Filippo Balestra, Silvia Benvenuti, Andrea Fabiani e Stella Venturo, attivo nel capoluogo ligure nell'organizzazione di Poetry Slam, rassegne poetiche e altri eventi di promozione della poesia e della poesia performativa.

Nato a Chicago negli anni 80, poetry slam è una forma espressiva che fonde scrittura e performance e oggi in Italia si sta diffondendo con circa quattrocento gare organizzate sul territorio nazionale e strutturate in un vero e proprio campionato nazionale.

Per la Lega Italiana Poetry Slam, organizzano dal 2016 la finale regionale ligure del campionato italiano e, nel 2016 e nel 2018 hanno contribuito alla realizzazione della finale nazionale. Nell'estate 2019, con il progetto Slam The Moon, hanno portato, per la prima volta, la poesia sui palchi del Goa Boa Festival e nel settembre del 2021 e del 2023 sono stati chiamati a condurre la serata inaugurale delle finali nazionali LIPS di Torino e Rimini. RECORD STORE DAY Sabato 20 aprile Alle ore 16 di sabato 20 aprile si alterneranno sul "palco" di Disco Club in via San Vincenzo, Antonino Salamone, in arte RednaKs, Paolo Bonfanti e gli En Roco di Enrico Bosio. Tre fedelissimi più volte presenti alle feste organizzate ogni anno dai negozi di dischi indipendenti. YESHUA, IL REGNO Domenica 21 aprile Le chiese evangeliche della provincia di Genova Assemblea dei Fratelli di Pegli, b.Church Busalla, Comunità Incontro con Gesù, chiesa La Promessa e chiesa della Riconciliazione presentano il concerto letterario "Yeshua, il regno", in programma domenica 21 aprile alle ore 19 al Teatro Stradanuova di vico Boccanegra, a due passi da via Garibaldi. Lo spettacolo ripercorre i due anni e mezzo di vita pubblica di Gesù – dal battesimo fino alla resurrezione di Lazzaro, dalla rivelazione iniziale allo stupore finale – ed è ispirato all'omonimo romanzo di Stefano Rigamonti, autore anche delle musiche e dei testi e accompagnato sul palco dalla vocalist Lidia Genta con cui ha all'attivo sei album di brani inediti. Oltre che scrittore, Rigamonti è infatti anche polistrumentista e compositore, già autore per il Junior Eurovision Song Contest e vincitore, nelle stesse vesti, dello Zecchino d'Oro. Nel suo libro, attraverso il linguaggio del romanzo storico, Rigamonti segue passo dopo passo la storia delle storie, riservando una particolare sensibilità verso gli aspetti umani e psicologici dei protagonisti. La serata è ad ingresso libero ma è comunque possibile lasciare un'offerta volontaria a copertura delle spese di organizzazione. Per riservare il proprio posto in sala è comunque richiesta la prenotazione su Evenbrite. Per informazioni cell. 393.3323758, 328.0325148, www.chiesaevangelicagenova.it MEGANOIDI IN CONCERTO AI GIARDINI LUZZATI Domenica 21 aprile I Meganoidi tornano nella loro città natale con uno show unico per celebrare i 20 anni di Zeta Reticoli appena compiuti. La band, che quest’anno festeggia il suo 26º anno di attività, porterà all’interno dello spettacolo tutti i brani che hanno segnato il loro percorso artistico, tra cui “Meganoidi”, “Mia”, “Supereroi”, “Gocce”, “Tutto è fuori controllo”, “Delirio Experience”, “King of Ska?” e molti altri. I Meganoidi rimangono forse una delle poche realtà nazionali ad aver raggiunto il traguardo dei due dischi d’oro, ottenuti completamente da artisti indipendenti e autoprodotti, confermando la loro posizione come un’autentica realtà di “artigianato discografico”. MOSTRE E MUSEI FRANCO MARIA RICCI - L'OPERA AL NERO

Fino al 30 giugno

La Fondazione Franco Maria Ricci in collaborazione con Palazzo Ducale di Genova presenta la mostra Franco Maria Ricci. L’Opera al Nero, a cura di Pietro Mercogliano, un omaggio alla figura del grande editore, grafico e collezionista.

Nel corso degli anni sono state dedicate diverse esposizioni alla figura di Ricci come editore, l’ultima tra queste è stata Franco Maria Ricci. I segni dell’uomo tenutasi tra il 2021 e il 2022 a Palazzo Pigorini a Parma. La nuova retrospettiva genovese, inscrivendosi nell’ambito delle manifestazioni di Genova Capitale del Libro, approfondisce in particolare la produzione editoriale di Ricci; il titolo scelto dal curatore è ben spiegato da Laura Casalis nel nuovo numero primaverile della rivista FMR: “So che il titolo della mostra, ‘L’Opera al nero’, può prestarsi a equivoci: se Ricci amava il nero non era per le connotazioni liturgiche o politiche e nemmeno per quelle esoteriche (la nigredo alchemica); il nero – somma e denso impasto di tutti i colori – era per lui il colore della vita. Era anche quello dell’eleganza, ed è in nome di entrambe che questa primavera Franco torna a Genova a concludere in bellezza l’anno di Genova Capitale del Libro”.

Franco Maria Ricci ha un profondo legame con Genova, città dei suoi avi, che la sua famiglia lasciò dopo l’Unità d’Italia per trasferirsi a Parma: questo progetto espositivo nella Capitale del Libro rappresenta quindi anche un ritorno alle origini.

Non solo editore, ma anche grafico e collezionista, Franco Maria Ricci ha dato vita al marchio più prestigioso dell’editoria moderna e ha concepito il Labirinto in bambù più grande del mondo, al cuore del quale si trovano sia la redazione della casa editrice sia la sua vasta collezione d’arte. Cultore della bellezza e maestro di stile, Ricci è stato un punto di riferimento per il gusto italiano e internazionale; le sue scelte estetiche di editore e designer hanno dato vita a una “maniera” che resta ancora oggi fra i segni indelebili della cultura visuale.

Il percorso espositivo si sviluppa in sette sale che sono strutturate come un vicolo cieco, così che la prima e l’ultima coincidano, come nei più antichi labirinti. Proprio la sala d’ingresso, allestita per assomigliare a una delle storiche librerie che Ricci aveva disseminato in tutto il mondo, ospita una selezione di opere dedicate a Genova e alla Liguria, omaggio alla città e alle origini dell’editore. Le successive sale sono dedicate alle principali collane pubblicate da Ricci, ricostruendo attraverso le opere esposte la carriera del grande editore: i preziosi volumi del suo maestro tipografo Giambattista Bodoni e dell’Encyclopédie degl’Illuministi, le opere d’arte che provengono dalla collezione Ricci (da Luca Cambiaso ad Antonio Ligabue) e la storia della rivista FMR, definita da Federico Fellini non a caso “la perla nera dell’editoria italiana”.

I visitatori possono ammirare inoltre le importanti prove grafiche create da Ricci negli anni Sessanta e Settanta, tra cui spiccano i loghi per Poste Italiane, Cariparma, Alitalia, Smeg, poi le copertine di celebri collane quali I segni dell’uomo, rilegate in seta con le impressioni in oro, La Biblioteca di Babele, con i ritratti degli scrittori disegnati dalla matita di Tullio Pericoli, e La biblioteca blu, dal caratteristico colore azzurro carta da zucchero. E ancora, un’intera sala sarà dedicata alla rivista FMR, con le sue copertine iconiche e “l’invenzione del nero” che, inaspettatamente per l’epoca, avvolge le immagini creando con esse contrasti imprevedibili, anche in virtù della loro perfetta scontornatura.

L’allestimento della mostra, a cura di Maddalena Casalis, dal forte impatto scenografico, è arricchito da video e immagini inediti che raccontano gli incontri, le svolte e i momenti cruciali della vita dell’editore nonché il suo inconfondibile tratto stilistico.

LIBRI NELL'ARTE - DAL MEDIOEVO ALL'ETÁ CONTEMPORANEA

Fino al 14 luglio

Dal 28 marzo al 14 luglio, Palazzo della Meridiana ospita la mostra Libri nell’Arte – dal Medioevo all’Età contemporanea, a cura di Agnese Marengo e Maurizio Romanengo. La rassegna, organizzata dall'associazione Amici di Palazzo della Meridiana APS in occasione di Genova Capitale del Libro, ha come concept le trasformazioni dell’immagine del libro nelle opere d’arte in Italia ed espone 80 opere - tra dipinti, sculture, incisioni, installazioni, manoscritti, libri - tra Palazzo della Meridiana, sede principale della mostra, e Palazzo Reale, Palazzo Spinola, Palazzo Rosso, Biblioteca Berio, Wolfsoniana, Accademia delle Belle Arti, Palazzo Lomellino.

Si tratta di opere provenienti da musei, fondazioni e collezioni private di tutta Italia; troviamo Ludovico Brea, Bernardino Licinio, il Moretto, Guercino, Giacomo Ceruti, Xavier Fabre, Angelica Kauffmann, Francesco Hayez, Silvestro Lega, Fortunato Depero, Bruno Munari, Alighiero Boetti, Giulio Paolini, Vincenzo Agnetti, Maria Lai, Claudio Parmiggiani e molti altri. La mostra si sviluppa in cinque sezioni tematiche che evidenziano le caratteristiche distintive dei diversi periodi storici, secondo focus cronologici: La sacralità del libro nel Medioevo: dal codice al libro d’ore, L’Umanesimo laico: scienziati, letterati e lettori, Barocco e Illuminismo: luci e ombre dell’universalità del sapere, Ottocento e Novecento: la borghesia tra ordine e rivoluzione (curata in collaborazione con Matteo Fochessati e Anna Vyazemtseva della Wolfsoniana) e L’età contemporanea: il libro simbolo (curata in collaborazione con Laura Garbarino).

Tutte le info: mostre@palazzodellameridiana.it

AQUA MATER

Fino al 14 luglio

È ancora la fotografia a essere protagonista nel Sottoporticato di Palazzo Ducale, questa volta con la mostra dedicata al Maestro Sebastião Salgado intitolata ‘Aqua Mater’. Aperta al pubblico a partire da domani, venerdì 22 marzo, e visitabile fino al 14 luglio 2024, l’esposizione contiene quarantadue immagini, stampate in grande formato, di diverse località del mondo: Brasile, Algeria, Antartide, Russia, Mali, Alaska, India, Namibia, Italia. Dopo la presentazione a Parigi in un padiglione di bambù sotto la Grande Arche nel quartiere della Defense, la mostra arriva a Genova in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua promossa dall’Unesco. ‘Aqua Mater ‘è curata da Lélia Wanick Salgado, compagna di lavoro e di vita del fotografo e il percorso espositivo è accompagnato da una traccia sonora composta per la mostra dal musicista François Bernard Mâche, dell’Académie des Beaux Arts. Sarà a disposizione di tutti i visitatori un’audioguida in italiano e in inglese con la storia personale di Sebastião Salgado e i suoi ricordi delle foto presentate in mostra.

Info: https://www.mostrasalgadogenova.it/

AMPHIBIA, LA VITA TRA DUE MONDI DI RANE, ROSPI E SALAMANDRE

Fino al 26 maggio