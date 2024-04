Albenga, restyling del Lungocenta Dante Alighieri: progetto approvato

Approvato dalla giunta comunale di Albenga il progetto per il completo restyling del Lungocenta Dante Alighieri, fortemente danneggiato dalle radici dei pini esistenti. L’intervento da 625mila euro vedrà la conservazione degli alberi e, così come avvenuto su Lungocenta Trento, l’ampliamento delle aiuole per consentire uno sviluppo migliore delle radici.

Per permettere una corretta conservazione dei pini e contrastare il fenomeno di danneggiamento dei marciapiedi e dell'asfalto determinato dalle loro radici, inoltre, il transito veicolare sarà spostato sul lato opposto rispetto all’attuale, e i parcheggi, realizzati con una pavimentazione in grigliato drenante, saranno tutti collocati sul lato destro (andando verso il centro di Albenga), ovvero il lato del marciapiede.

Sarà inoltre realizzato un ulteriore attraversamento pedonale in corrispondenza dell’ingresso delle scuole Paccini, con relativo collegamento tra il piano stradale e il percorso pedonale sopraelevato. L’intervento verrà completato con un aumento dell’illuminazione pubblica.