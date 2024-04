"Vetrina in Rosa", i negozi si addobbano per il passaggio del Giro a Savona: ecco il contest

Da lì l'ascesa sulla Sp29 con l'arrivo a Savona in via Nazionale Piemonte. Spazio poi al circuito cittadino nel comune capoluogo passando da Lavagnola in via Crispi, via Torino, via Verdi, via San Lorenzo e via Cavour. Dopo aver attraversato Piazza Saffi i corridori passeranno in via Boselli, via dei Vegerio, via Nazario Sauro e con il transito in Piazza Mameli via con la carovana in via Paleocapa.