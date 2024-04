Cengio, sale l'attesa per seconda edizione della Festa dell’Aglio orsino

Domenica 12 maggio a Cengio Rocchetta si svolgerà la seconda edizione della Festa dell’Aglio orsino. Una festa organizzata dalla Comunità del Cibo della zucca di Rocchetta da venti anni impegnata nella difesa della biodiversità e del rapporto indissolubile fra natura e condivisione del cibo “buono, pulito e giusto” con il patrocinio del comune e della pro loco di Cengio.

Dopo il successo della “zucca” del Moco delle valli della Bormida, passando dalle mele antiche e il gelso, grazie al lavoro avviato ai tempi della pandemia si “festeggerà” l’Aglio orsino una variante selvatica dell'aglio comune, pianta spontanea molto usata in cucina e ricchissima di proprietà benefiche.

Ospiti e relatori illustri: Claudio Porchia, giornalista e Presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza, esperto di fiori eduli, Ideatore e Direttore del “Festival Nazionale della Cucina con i fiori”; Patrizia Gaidano, alias naturainmentecalliopeca, forager scrive libri di ricette con fiori ed erbe spontanee commestibili. autrice del libro dell’Aglio orsino che presenterà in tale occasione illustrando e raccontando le sue ricette; Cinzia Cesano, operatrice ayurvedica, cuoca, esperta e docente di corsi di riconoscimento e uso delle erbe spontanee.

Programma: alle 9.00 visita al “Giardino di Prince” con 200 varietà di spezie e erbe aromatiche provenienti da ogni parte del mondo, racchiusi in un angolo di paradiso: prenotazioni al n° 347 5946213, per max 20 partecipanti per volta. La visita si ripeterà alle 17.30; alle 11.00 "Show Cooking" curato da Claudio Porchia per conoscere e approfondire le molteplici qualità di questa varietà di aglio, di cui si possono utilizzare in cucina, foglie, fiori e bulbi, presente in alcune zone della Valle Bormida in prossimità di luoghi umidi, ruscelli, corsi d’acqua e prati e presentazione del libro sull’Aglio orsino con l’autrice Patrizia Gaidano al termine dimostrazione pratica di una ricetta a cura della Comunità del cibo.

La partecipazione allo Show Cooking è gratuita è però richiesta la prenotazione al 347 5946213 fino al numero massimo di persone.

Dalle 12.00 la ristorazione nel PalaZucca con piatti preparati con questa straordinaria piantina che dona un gusto inaspettatamente in grado di conquistare anche chi non ama gli aromi troppo aggressivi. Un sapore delicato e aromatico, che ricorda quello dell'aglio ma con un retrogusto più dolce, ovviamente anche piatti con i prodotti dei Presidi Slow Food e dell’Arca del Gusto. Anche per il pranzo è consigliabile prenotare.

Dopo pranzo verso le 14,30, Claudio Porchia presenterà due momenti di approfondimento: uso in cucina e caratteristiche nutrizionali dell’Aglio orsino con Cinzia Cesano, ex Chef, naturopata ayurveda. A seguire: dimostrazione/spettacolo con la preparazione di ricette con l’Aglio orsino (foglie e fiori) e non solo ..con la Magica Torteria (ingegneri con la passione dell’arte e della cucina) iniziativa rivolta ai bambini e ai loro genitori. La partecipazione è gratuita è però richiesta la prenotazione al 347 5946213 fino al numero massimo di persone.

Alle 17,30 visita al “Giardino di Prince” prenotazioni al n° 347 5946213, per max 20 partecipanti. Per tutto il pomeriggio cucina di strada e intrattenimenti per trascorrere una giornata unica. Info e prenotazioni al 3475946213.