Alassio, apre i battenti una nuova sezione della Lega

Si è svolta nella serata di ieri, venerdì 19 aprile, la prima assemblea degli iscritti della neo costituita sezione alassina del partito di Matteo Salvini.

“L’apertura di una nuova sezione - commenta il segretario provinciale della Lega Sara Foscolo - è sempre un momento positivo ma lo è ancora di più in un periodo storico come quello attuale in cui le persone tendono a sentirsi sempre più lontane dalla politica nazionale. La Lega, che con i suoi principi e con i suoi valori è da sempre vicina alla gente e al territorio, conserva ancora quella forza aggregante e quella capacità, che molti ci invidiano e che alcuni cercano di copiare, di far sentire le persone parte di una comunità in cui ogni singolo iscritto ha la reale possibilità di dare il suo contributo e di incidere nelle scelte. Auguro buon lavoro al commissario Matteo Aicardi e lo ringrazio per aver accettato questa sfida”.

La sezione di Alassio comprende territorialmente anche i comuni di Laigueglia, Villanova d’Albenga, Casanova Lerrone e Garlenda.

“Ringrazio per la fiducia che il segretario provinciale ha riposto in me - dichiara il commissario Matteo Aicardi - C’è molto da fare ma c’è anche molto entusiasmo e voglia di partecipare. Mi metterò da subito al lavoro sia per i tesseramenti che per i comuni che andranno al voto a giugno, in particolare a Garlenda dove abbiamo un nostro iscritto, Alessandro Navone, candidato sindaco”.

Alla serata era presente anche Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito e responsabile provinciale del partito per le elezioni 2024.

“Ho offerto - dichiara Canepa - massima disponibilità al commissario Matteo Aicardi per supportarlo sia per le elezioni amministrative nei Comuni della sua sezione che per le elezioni per il Parlamento europeo che vedono come candidato il savonese On. Francesco Bruzzone. Elezioni europee che ricoprono un’importanza particolare. In questi anni da sindaco, infatti, ho imparato quanto sia fondamentale avere un punto di riferimento diretto a Bruxelles”.