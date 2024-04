Albenga, Riccardo Tomatis sul restyling del Lungocenta Dante Alighieri: "Fondamentale avere una visione complessiva della città"

Nella giornata del 18 aprile è stato approvato in giunta il progetto completo di restyling di Lungocenta Dante Alighieri. Viene così aggiunto al quadro delle numerose riqualificazioni cittadine portate avanti dall’amministrazione Tomatis.

Traguardando, e continuando a traguardare, fruibilità, funzionalità ed estetica queste rappresentano una vera e propria restituzione di parti di città alle e agli albenganesi.

"Abbiamo approvato la fattibilità tecnico-economica dell’intervento - commenta Riccardo Tomatis, sindaco uscente e candidato per le prossime elezioni comunali - È importante avere una visione complessiva della città per riuscire a dare risposte concrete alle esigenze della stessa. Così come abbiamo fatto per Lungocenta Trento e per la parte iniziale di Lungocenta Dante Alighieri, daremo risposte concrete alle esigenze della città con il completo restyling di questa via".

"Si tratta di un intervento complesso che abbiamo voluto pensare guardando alla conservazione dei pini esistenti. Sposteremo infatti il traffico veicolare dal lato opposto all’attuale per poter dare più respiro alle radici degli stessi e contrastare così il fenomeno di danneggiamento dell’asfalto che esse determinano".

"Durante i lavori saranno eseguiti interventi considerevoli anche sulle condotte delle acque bianche e, nel contempo, realizzeremo un attraversamento pedonale in prossimità dell’ingresso alle Paccini per permettere a bambini e studenti di attraversare in tutta sicurezza. Altro dato da sottolineare è l’implementazione dell’illuminazione pubblica, criticità segnalata dalla cittadinanza e alla quale vogliamo dare una risposta", conclude Tomatis.