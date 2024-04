Amministrative 2024, Bruno Robello De Filippis presenta la squadra di “Garlenda Subito”

Il candidato sindaco Bruno Robello De Filippis ha annunciato la compagine della lista “Garlenda Subito”. L’appuntamento era ieri (19 aprile) alle 19, davanti alla quercia di San Rocco, adottata come simbolo della lista civica “Garlenda subito”. Un simbolo di radicamento, quindi, ma anche di forza e tenacia, non a caso inserita nell’emblema della Repubblica Italiana.

La squadra è composta da Andrea Marmentini, Ambrogio Simone, Marco Pastorelli, Francesco Frola, Marialuisa Ciccione, Roberta Defeudis, Marco Raimondi, Sara Morando, Antonio Pasceri e Mondo Meloni. Un gruppo di persone ben radicate sul territorio, molte delle quali operative nel volontariato e nell’associazionismo di Garlenda, amici che hanno deciso di mettere al servizio della comunità capacità ed esperienze.

“Il nostro programma, che verrà presentato a breve, punta principalmente al miglioramento della vivibilità quotidiana dei garlendini e alla soluzione dei problemi evidenti che Garlenda ha nel presente – spiega il candidato sindaco Robello De Filippis -. Ci saranno poi anche grandi progetti, ma verranno in itinere”.

Decoro urbano, verde pubblico, scuola, la sistemazione del castello, il golf, la vecchia sede comunale, le strade, la sicurezza: questi i punti principali che tocca il programma da Robello De Filippis con Andrea Marmentini e tutta la squadra.

“Dopo tanti anni di governo dello stesso gruppo amministrativo, ci proponiamo ai cittadini quale cambiamento, per voltare pagina – afferma Marmentini -. A Garlenda rappresentiamo una novità che i cittadini stanno accogliendo bene, con ottimo riscontro di consensi. Siamo un’alternativa credibile e addirittura ci sono molte persone, soprattutto tra quelle che non vogliono più appoggiare l’Amministrazione uscente e neanche il progetto di Tezel, che stanno venendo da noi”.

“Siamo partiti da un simbolo che è la nostra quercia per dare un segno forte e positivo. Partiamo dalla tradizione, da chi siamo, con rispetto per chi c’è stato prima di noi, per portare cambiamento e innovazione utili per migliorare la vita dei cittadini” conclude Marmentini.